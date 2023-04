Prova do Líder: Aline veta Fred Nicácio da dinâmica; disputa será em dupla e exige raciocínio

A quinta-feira (6) foi marcada pela décima terceira Prova do Líder do Big Brother Brasil 23! Mas para a surpresa dos participantes Aline Wirley, a última a ser coroada Líder, após vencer uma prova de resistência com mais de 17 horas, deverá vetar um brother ou sister, impedindo que participe da dinâmica, ditando os próximos passos do jogo. Fred Nicácio foi vetado da prova.

Na sala do confinamento, os participantes tiveram que formar duplas para participar da dinâmica. Conheça quais são:

Aline e Amanda;

Larissa e Bruna;

Cezar Black e Domitila;

Sarah Aline e Alface.

A Prova do Líder teve como patrocinador o Tik Tok e é dividida em quatro fases. Na primeira, a Sincronização, a dupla terá que montar um celular. Amanda e Aline foram as primeiras a começarem a prova; seguindo Bruna e Larissa; Cezar e Domitila; Sarah Aline e Alface.

Amanda e Aline, Bruna e Larissa, Sarah e Alface avançaram para a próxima fase do jogo. Já Cezar e Domitila não tiveram a mesma sorte e foram desclassificados.

A segundo fase da Prova do Líder, a Tempo de Tela, cada dupla deverá encaixar as bolas por baixo da trave. Avançaram para a terceira fase as duplas que conseguirem alcançar a finalização da prova primeiro.

Bruna e Larissa foram as primeiras se classificarem para a terceira fase da prova. Em seguida, Alface e Sarah Aline conquistaram a vaga também.

Dos participantes que vão participar da prova apenas um ganhará o colar e poderá indicar alguém direto ao Paredão. Uma novidade que pode não agradar o vencedor da Prova do Líder é o fato de que, não existirá mais a famosa “própria festa” no reality.

Novidades

Confira como vai ser formado o próximo Paredão do BBB 23:

Dois emparedados serão por meio do Castigo do Monstro

Anjo autoimune;

Líder indica;

Casa vota;

Poder Curinga: Poder da Mistura; o dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa;

Emparedado pelo Líder salva um dos dois com o colar de Emparedado pelo Monstro;

Emparedado do Monstro que continua no Paredão puxa alguém para berlinda;

Prova Bate-Volta;

Formado o Paredão triplo.