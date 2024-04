Paulo Ricardo é detonado nas redes sociais após ignorar Davi no BBB 24; vídeo

O cantor Paulo Ricardo protagonizou uma polêmica na madrugada desta quinta-feira (4), após sua participação na festa do BBB 24. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o artista é visto ignorando o participante Davi, um dos favoritos do público, enquanto abraça os demais brothers durante o show.

Nas imagens, o ex-RPM se despede de todos os outros sete participantes que estavam presentes: Isabella, Beatriz, Alane, Giovanna, MC Bin Laden, Matteus e Lucas Henrique. Davi, que estava ao lado de Matteus, estendeu a mão para cumprimentar o cantor, mas foi ignorado.

[twiter=1775721795468796385]

A atitude de Paulo Ricardo gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais. No X, antigo Twitter, o nome do cantor ficou entre os assuntos mais comentados. A hashtag "Davi merece respeito" também se tornou popular, com internautas expressando sua indignação com o comportamento do artista.

"Falta de respeito. Pior participação", escreveu o influencer Tokinho. "Que péssimo profissional!!! Parcial, infantil, cadê a experiência de carreira??? Cadê a maturidade? DECEPCIONANTE!", criticou outro internauta. "Que horror um artista fazendo isso, parei de seguir Paulo Ricardo hoje, racismo estrutural, Davi deve ter se sentido mal com indiferença, isso é um sentimento horrível", lamentou mais uma. Até o momento, Paulo Ricardo não se pronunciou sobre a polêmica.

Confira as reações dos internautas:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)