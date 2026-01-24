O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite desta sexta-feira (23)
A casa mais vigiada do Brasil foi marcada por discussões relacionadas ao Paredão em formação, troca de farpas e acusações.
Após a Dinâmica das Caixas Surpresa, os participantes do BBB 26 passaram por uma madrugada intensa neste sábado (24), alternando entre embates, lágrimas e gargalhadas. A casa mais vigiada do Brasil foi marcada por discussões relacionadas ao paredão em formação, troca de farpas e acusações.
Nos últimos momentos da noite de sexta-feira (23) para sábado (24), Leandro, indicado por Alberto e Brigido, caiu no choro; Chaiany foi consolada por Juliano ao temer perder aliados; Marcelo demonstrou fragilidade no jogo; e Samira se emocionou após discutir com Matheus.
Movimentações de jogo e apoio entre brothers
Líder da semana, Babu Santana aproveitou o posto para planejar o próximo Paredão e prometeu a Leandro que montaria uma berlinda em que o baiano não corresse risco de Eliminação. Antes de dormir, ainda pregou uma peça nos colegas ao brincar com o toque de despertar. Indicado por Alberto e Brigido, Leandro foi consolado por alguns participantes. Ana Paula Renault tentou acalmá-lo e afirmou: "Conta comigo".
Preocupações do grupo Pipoca
Chaiany chorou ao imaginar a possível saída de Leandro e demonstrou preocupação com as chances do grupo Pipoca. Marcelo também desabou, dizendo não se sentir forte e alegando falta de apoio no BBB 26.
Discussão entre Matheus e Samira
Na área externa, Matheus e Samira protagonizaram um desentendimento. O gaúcho afirmou ver a sister como alguém manipulada no jogo. Depois, Samira chorou e foi acolhida por Chaiany, que disse: "Chora não, você é forte. Acredite no seu sonho, seja você e ponto".
Troca de farpas após o programa ao vivo
Após o programa ao vivo, Ana Paula Renault e Brigido trocaram farpas. Questionado pela veterana sobre a indicação de Leandro, o brother respondeu: "O palco não é para ti. O palco é o Boneco (Leandro). O palco não é teu agora não. Fica quietinha".
Novos conflitos na casa
Ana Paula também voltou a discutir com Matheus, discussão que se prolongou com a presença de Milena. A veterana disparou: "Eu tenho nojo de você". Chaiany, por sua vez, se desentendeu com Jonas Sulzbach e declarou: "Te acho mentiroso".
Leandro repensa alianças
Ao observar os conflitos envolvendo Matheus, Leandro afirmou a Chaiany que não pretende mais defendê-lo, dizendo que outros participantes estão criando "ranço" dele devido à aproximação com o gaúcho: "A galera está pegando ranço de mim, porque eu defendia ele. Mas como eu vou defender uma pessoa que não está se defendendo?".
Estratégia do Líder e clima mais leve
Mais tarde, Babu conversou com Leandro e admitiu estar tentando montar um Paredão que favoreça a permanência do baiano no jogo: "Vou fazer de tudo para que você tenha um Paredão que você mais tenha chance, pode crer nisso [...] Porque eu quero muito que você fique. Quero te enfrentar lá na final". Depois, preparou uma trolagem usando o toque de despertar, arrancando risadas da casa.
Outros momentos da madrugada
Após Leandro ser indicado, Sarah defendeu a decisão: "Chegou cheio de muitas verdades". Gabriela chamou Juliano Floss para conversar e relembrar o desentendimento entre os dois. Babu Santana aconselhou os colegas: "Melhor ser planta agora do que ser alvo". Matheus relatou que Ana Paula o chamou de "lixo", e Sol Vega reagiu: "Ela está se perdendo". Ana Paula reclamou da tensão na casa e brincou: "Gosto de brigar igual à quinta série". Jordana criticou a veterana para Brigido e disse temer virar alvo dela.
