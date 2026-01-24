Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite desta sexta-feira (23)

A casa mais vigiada do Brasil foi marcada por discussões relacionadas ao Paredão em formação, troca de farpas e acusações.

O Liberal
fonte

Leandro caiu no choro após ser indicado ao paredão (Foto: Reprodução | Globo)

Após a Dinâmica das Caixas Surpresa, os participantes do BBB 26 passaram por uma madrugada intensa neste sábado (24), alternando entre embates, lágrimas e gargalhadas. A casa mais vigiada do Brasil foi marcada por discussões relacionadas ao paredão em formação, troca de farpas e acusações.

Nos últimos momentos da noite de sexta-feira (23) para sábado (24), Leandro, indicado por Alberto e Brigido, caiu no choro; Chaiany foi consolada por Juliano ao temer perder aliados; Marcelo demonstrou fragilidade no jogo; e Samira se emocionou após discutir com Matheus.

Movimentações de jogo e apoio entre brothers

Líder da semana, Babu Santana aproveitou o posto para planejar o próximo Paredão e prometeu a Leandro que montaria uma berlinda em que o baiano não corresse risco de Eliminação. Antes de dormir, ainda pregou uma peça nos colegas ao brincar com o toque de despertar. Indicado por Alberto e Brigido, Leandro foi consolado por alguns participantes. Ana Paula Renault tentou acalmá-lo e afirmou: "Conta comigo".

Preocupações do grupo Pipoca

Chaiany chorou ao imaginar a possível saída de Leandro e demonstrou preocupação com as chances do grupo Pipoca. Marcelo também desabou, dizendo não se sentir forte e alegando falta de apoio no BBB 26.

Discussão entre Matheus e Samira

Na área externa, Matheus e Samira protagonizaram um desentendimento. O gaúcho afirmou ver a sister como alguém manipulada no jogo. Depois, Samira chorou e foi acolhida por Chaiany, que disse: "Chora não, você é forte. Acredite no seu sonho, seja você e ponto".

Troca de farpas após o programa ao vivo

Após o programa ao vivo, Ana Paula Renault e Brigido trocaram farpas. Questionado pela veterana sobre a indicação de Leandro, o brother respondeu: "O palco não é para ti. O palco é o Boneco (Leandro). O palco não é teu agora não. Fica quietinha".

Novos conflitos na casa

Ana Paula também voltou a discutir com Matheus, discussão que se prolongou com a presença de Milena. A veterana disparou: "Eu tenho nojo de você". Chaiany, por sua vez, se desentendeu com Jonas Sulzbach e declarou: "Te acho mentiroso".

Leandro repensa alianças

Ao observar os conflitos envolvendo Matheus, Leandro afirmou a Chaiany que não pretende mais defendê-lo, dizendo que outros participantes estão criando "ranço" dele devido à aproximação com o gaúcho: "A galera está pegando ranço de mim, porque eu defendia ele. Mas como eu vou defender uma pessoa que não está se defendendo?".

Estratégia do Líder e clima mais leve

Mais tarde, Babu conversou com Leandro e admitiu estar tentando montar um Paredão que favoreça a permanência do baiano no jogo: "Vou fazer de tudo para que você tenha um Paredão que você mais tenha chance, pode crer nisso [...] Porque eu quero muito que você fique. Quero te enfrentar lá na final". Depois, preparou uma trolagem usando o toque de despertar, arrancando risadas da casa.

Outros momentos da madrugada

Após Leandro ser indicado, Sarah defendeu a decisão: "Chegou cheio de muitas verdades". Gabriela chamou Juliano Floss para conversar e relembrar o desentendimento entre os dois. Babu Santana aconselhou os colegas: "Melhor ser planta agora do que ser alvo". Matheus relatou que Ana Paula o chamou de "lixo", e Sol Vega reagiu: "Ela está se perdendo". Ana Paula reclamou da tensão na casa e brincou: "Gosto de brigar igual à quinta série". Jordana criticou a veterana para Brigido e disse temer virar alvo dela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

resumo do bbb

bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

CINEMA

Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'

Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes; confira a seguir onde assistir cada título

23.01.26 12h59

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

exaltação

Diogo Nogueira fala sobre Paolla Oliveira em post; veja

Cantor celebrou a trajetória da ex-parceira nas redes sociais, após anunciar o fim do relacionamento de quase cinco anos

23.01.26 19h57

ASSINARIA?

Andressa Urach anuncia plataforma exclusiva após polêmica do vídeo com filho

A ex-Fazenda promete oferecer um espaço 'livre para criadores que estão cansados de mimimi de algumas plataformas'

07.01.26 17h44

DORAMA

Veja os 3 melhores doramas de romance na Netflix; confira trailers

Os doramas são produções originais do leste e sudeste da Ásia, como Japão, Coreia do Sul e China

28.04.24 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda