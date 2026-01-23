Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Babu revela seus alvos para o Paredão: 'Me incomoda'

Na última quinta-feira, 22, Babu ganhou a segunda Prova do Líder.

Estadão Conteúdo

Babu Santana conversou com Marcelo e revelou quem planeja indicar ao Paredão. Os participantes conversavam no quarto do líder nesta sexta-feira, 23, quando o brother comentou suas maiores desavenças.

"Eu só tive embate com o Jonas e o Brigido me incomoda", explica o Líder dessa semana. Sulzbach e Babu tiveram um atrito enquanto estavam na cozinha. O participante acabou por mover alguns utensílios que o ator usava, atrapalhando-o.

Enquanto isso, a questão com Brigido gira em torno de outro aspecto. "A avaliação que ele fez da Ana Paula me pareceu muito tendenciosa. Mau-caráter é muito pesado", explica.

Na última quinta-feira, 22, Babu ganhou a segunda Prova do Líder. O artista venceu Marcelo, Juliano Floss e Sarah Andrade em uma disputa de coordenação. Os participantes deveriam equilibrar bandejas em uma gangorra, a partir do uso de caixas de bebidas.

