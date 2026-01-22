Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Babu vence Prova do Líder e assume liderança pela primeira vez no reality

Ator levou a melhor na disputa contra Juliano Floss ao vivo após duas etapas e conquistou a liderança da semana

Hannah Franco

Babu Santana é o novo Líder do BBB 26. Na noite desta quinta-feira (22), o veterano venceu a Prova do Líder exibida ao vivo e garantiu o posto máximo da semana no reality show. A consagração foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa, após uma disputa dividida em duas fases.

A primeira etapa da prova aconteceu na tarde desta quinta e exigiu agilidade dos participantes. Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade se destacaram e avançaram para a fase final, que foi realizada ao vivo. Na decisão, Babu foi mais rápido que Juliano Floss e assegurou a vitória.

VEJA MAIS

image BBB 26: participantes avançam à fase final da Prova do Líder desta quinta-feira (22)
Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade fizeram os melhores tempos e disputam a liderança ao vivo

image 'Ela é uma atriz boa, uma menina esforçada', diz Babu Santana sobre Alane Dias
Em "O Verão da Lata", a paraense interpretará Marina

A prova final testou equilíbrio e concentração dos brothers, que precisavam manter o controle em uma dinâmica individual. Com melhor desempenho no duelo decisivo, Babu garantiu a liderança e passou a integrar oficialmente o grupo de líderes da edição.

A conquista marca um momento simbólico para o ator. No BBB 20, edição em que participou anteriormente, Babu chegou perto da liderança em algumas ocasiões, mas não conseguiu vencer nenhuma prova do tipo. Agora, no BBB 26, ele conquista pela primeira vez o cargo de Líder no reality.

Com a vitória, Babu passa a ter acesso ao quarto do Líder, imunidade na semana e o poder de influenciar diretamente os rumos do jogo, incluindo indicações para o próximo paredão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (22/01)?

O filme "Pluft, O Fantasminha" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo

22.01.26 11h00

LIDERANÇA

BBB 26: participantes avançam à fase final da Prova do Líder desta quinta-feira (22)

Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade fizeram os melhores tempos e disputam a liderança ao vivo

22.01.26 20h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda