BBB 26: Babu vence Prova do Líder e assume liderança pela primeira vez no reality

Babu Santana é o novo Líder do BBB 26. Na noite desta quinta-feira (22), o veterano venceu a Prova do Líder exibida ao vivo e garantiu o posto máximo da semana no reality show. A consagração foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa, após uma disputa dividida em duas fases.

A primeira etapa da prova aconteceu na tarde desta quinta e exigiu agilidade dos participantes. Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade se destacaram e avançaram para a fase final, que foi realizada ao vivo. Na decisão, Babu foi mais rápido que Juliano Floss e assegurou a vitória.

VEJA MAIS

A prova final testou equilíbrio e concentração dos brothers, que precisavam manter o controle em uma dinâmica individual. Com melhor desempenho no duelo decisivo, Babu garantiu a liderança e passou a integrar oficialmente o grupo de líderes da edição.

A conquista marca um momento simbólico para o ator. No BBB 20, edição em que participou anteriormente, Babu chegou perto da liderança em algumas ocasiões, mas não conseguiu vencer nenhuma prova do tipo. Agora, no BBB 26, ele conquista pela primeira vez o cargo de Líder no reality.

Com a vitória, Babu passa a ter acesso ao quarto do Líder, imunidade na semana e o poder de influenciar diretamente os rumos do jogo, incluindo indicações para o próximo paredão.