BBB 26: participantes avançam à fase final da Prova do Líder desta quinta-feira (22)
Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade fizeram os melhores tempos e disputam a liderança ao vivo
A primeira etapa da Prova do Líder do BBB 26 foi concluída na tarde desta quinta-feira (22) e definiu os quatro participantes classificados para a fase final da disputa. Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade se destacaram na prova de agilidade e garantiram vaga na decisão que acontece ao vivo, logo após a novela Três Graças, a partir das 22h25, na TV Globo.
A dinâmica da semana foi dividida em duas partes. Na fase inicial, os brothers enfrentaram um desafio que exigiu rapidez e precisão, e apenas os quatro melhores tempos avançaram para a etapa decisiva, que valerá a liderança da semana.
Vale lembrar que o primeiro Líder da temporada foi Alberto Cowboy, que venceu uma prova de resistência com 26 horas de duração.
Confira o resultado da prova:
