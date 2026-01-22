BBB 26: participantes avançam à fase final da Prova do Líder desta quinta-feira (22)

A primeira etapa da Prova do Líder do BBB 26 foi concluída na tarde desta quinta-feira (22) e definiu os quatro participantes classificados para a fase final da disputa. Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade se destacaram na prova de agilidade e garantiram vaga na decisão que acontece ao vivo, logo após a novela Três Graças, a partir das 22h25, na TV Globo.

A dinâmica da semana foi dividida em duas partes. Na fase inicial, os brothers enfrentaram um desafio que exigiu rapidez e precisão, e apenas os quatro melhores tempos avançaram para a etapa decisiva, que valerá a liderança da semana.

VEJA MAIS

Vale lembrar que o primeiro Líder da temporada foi Alberto Cowboy, que venceu uma prova de resistência com 26 horas de duração.

Confira o resultado da prova: