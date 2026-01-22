BBB 26: Prova do Líder começou e com mudanças nesta quinta-feira (22)

A segunda Prova do Líder do BBB 26 começou nesta quinta-feira (22) com mudanças na dinâmica. Os participantes foram surpreendidos pela produção ao serem avisados, entre 14h e 15h, de que haveria um “evento em instantes” na casa.

Após o aviso, os brothers começaram a se arrumar e levantar hipóteses sobre o que aconteceria. A possibilidade de a prova ser ao vivo foi comentada por Maxiane. “Gente, Prova do Líder é ao vivo. É ação. Senão seria roupas leves e tênis”, disse a participante.

O evento anunciado, na verdade, marcou o início da Prova do Líder. A disputa será realizada em duas etapas: a primeira ocorre durante a tarde desta quinta-feira e a segunda será exibida ao vivo no programa, após a novela Três Graças.

Prova do Líder será dividida em duas etapas

A etapa inicial da Prova do Líder é classificatória e define quais participantes avançam para a fase final. A prova desta semana é individual e exige equilíbrio dos brothers.

Na dinâmica, os participantes precisam equilibrar caixas posicionadas sobre uma gangorra. Apenas quatro competidores avançam para a etapa decisiva, que acontece ao vivo.

Entenda as regras explicadas por Tadeu Schmidt

As regras da prova foram explicadas por Tadeu Schmidt. Ao iniciar a disputa, os participantes ativam um cronômetro. Após equilibrar as caixas, é necessário apertar um botão para interromper o tempo.

A prova só é considerada válida depois de 10 segundos, período necessário para confirmar que a gangorra permanece em equilíbrio.

Até o momento, três participantes já passaram pela prova: Brigido, Paulo Augusto e Samira.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)