BBB 26: Prova do Líder começou e com mudanças nesta quinta-feira (22)
Dinâmica foi dividida em duas etapas, com fase classificatória à tarde e final ao vivo no programa
A segunda Prova do Líder do BBB 26 começou nesta quinta-feira (22) com mudanças na dinâmica. Os participantes foram surpreendidos pela produção ao serem avisados, entre 14h e 15h, de que haveria um “evento em instantes” na casa.
Após o aviso, os brothers começaram a se arrumar e levantar hipóteses sobre o que aconteceria. A possibilidade de a prova ser ao vivo foi comentada por Maxiane. “Gente, Prova do Líder é ao vivo. É ação. Senão seria roupas leves e tênis”, disse a participante.
O evento anunciado, na verdade, marcou o início da Prova do Líder. A disputa será realizada em duas etapas: a primeira ocorre durante a tarde desta quinta-feira e a segunda será exibida ao vivo no programa, após a novela Três Graças.
Prova do Líder será dividida em duas etapas
A etapa inicial da Prova do Líder é classificatória e define quais participantes avançam para a fase final. A prova desta semana é individual e exige equilíbrio dos brothers.
Na dinâmica, os participantes precisam equilibrar caixas posicionadas sobre uma gangorra. Apenas quatro competidores avançam para a etapa decisiva, que acontece ao vivo.
Entenda as regras explicadas por Tadeu Schmidt
As regras da prova foram explicadas por Tadeu Schmidt. Ao iniciar a disputa, os participantes ativam um cronômetro. Após equilibrar as caixas, é necessário apertar um botão para interromper o tempo.
A prova só é considerada válida depois de 10 segundos, período necessário para confirmar que a gangorra permanece em equilíbrio.
Até o momento, três participantes já passaram pela prova: Brigido, Paulo Augusto e Samira.
(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)
