Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Prova do Líder começou e com mudanças nesta quinta-feira (22)

Dinâmica foi dividida em duas etapas, com fase classificatória à tarde e final ao vivo no programa

Gustavo Vilhena*
fonte

A etapa inicial da Prova do Líder é classificatória e define quais participantes avançam para a fase final. (Reprodução)

A segunda Prova do Líder do BBB 26 começou nesta quinta-feira (22) com mudanças na dinâmica. Os participantes foram surpreendidos pela produção ao serem avisados, entre 14h e 15h, de que haveria um “evento em instantes” na casa.

Após o aviso, os brothers começaram a se arrumar e levantar hipóteses sobre o que aconteceria. A possibilidade de a prova ser ao vivo foi comentada por Maxiane. “Gente, Prova do Líder é ao vivo. É ação. Senão seria roupas leves e tênis”, disse a participante.

VEJA MAIS

image Primeira festa do líder do BBB 26 tem Ana Paula Renault no centro das conversas
O líder Alberto Cowboy ganhou uma comemoração temática e teve o poder de vetar um dos brothers do evento

image BBB 26: Chaiany é a primeira Pipoca a alcançar 1 milhão de seguidores
Pintou a campeã? Chaiany dispara nas redes sociais e ganha a torcida de grande parte do público.

O evento anunciado, na verdade, marcou o início da Prova do Líder. A disputa será realizada em duas etapas: a primeira ocorre durante a tarde desta quinta-feira e a segunda será exibida ao vivo no programa, após a novela Três Graças.

Prova do Líder será dividida em duas etapas

A etapa inicial da Prova do Líder é classificatória e define quais participantes avançam para a fase final. A prova desta semana é individual e exige equilíbrio dos brothers.

Na dinâmica, os participantes precisam equilibrar caixas posicionadas sobre uma gangorra. Apenas quatro competidores avançam para a etapa decisiva, que acontece ao vivo.

Entenda as regras explicadas por Tadeu Schmidt

As regras da prova foram explicadas por Tadeu Schmidt. Ao iniciar a disputa, os participantes ativam um cronômetro. Após equilibrar as caixas, é necessário apertar um botão para interromper o tempo.

A prova só é considerada válida depois de 10 segundos, período necessário para confirmar que a gangorra permanece em equilíbrio.

Até o momento, três participantes já passaram pela prova: Brigido, Paulo Augusto e Samira.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

Prova do líder

Big Brother Brasil 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

CINEMA

Brasil no Oscar 2026: país recebe 5 indicações ao maior prêmio do cinema

O Agente Secreto supera Ainda Estou Aqui no número de indicações, com seleção em 4 categorias

22.01.26 11h37

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (22/01)?

O filme "Pluft, O Fantasminha" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo

22.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda