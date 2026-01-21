Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Chaiany é a primeira Pipoca a alcançar 1 milhão de seguidores

Pintou a campeã? Chaiany dispara nas redes sociais e ganha a torcida de grande parte do público.

Estadão Conteúdo

Chaiany Andrade é a primeira Pipoca do Big Brother Brasil 26 a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. Quando foi anunciada como participante da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, a brasiliense tinha pouco mais de 3 mil seguidores na rede social.

"Em um jogo onde muitos se perdem, a Chai se encontrou sendo exatamente quem ela é: intensa, estratégica e, acima de tudo, humana", comemoraram os administradores da página de Chaiany.

Na etapa da Casa de Vidro, Chaiany competiu com Jordana pela vaga feminina para entrar no reality, mas não foi escolhida. Ela teve uma segunda chance no Quarto Branco, passando mais de cinco dias na dinâmica de resistência. Na madrugada de domingo, 18, entrou finalmente na casa do BBB com Gabriela, Leandro e Matheus.

Em poucos dias na casa, Chaiany conquistou fãs nas redes sociais com seu jeito divertido e sincero. A sister já fez aliados, como Edilson Capetinha e Ana Paula Renault, e rivais, principalmente a dupla de Veteranos formada por Sarah Andrade e Jonas Sulzbach.

