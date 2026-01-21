Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Matheus é criticado na web após fazer comentário sobre virgindade de Gabriela

A equipe de comunicação da participante emitiu um comunicado oficial nas mídias sociais

Victoria Rodrigues
fonte

Alguns internautas disseram que Matheus reproduziu uma fala machista durante o programa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Nos últimos dias, o participante Matheus do BBB 26 fez um comentário contra a sister Gabriela que recebeu muitas críticas do público que assiste o programa. Enquanto conversava com Leandro, Matheus associou a virgindade de Gabriela à suposta "falta de mente aberta" da moça que esteve com ele e outros brothers por cerca de 90 horas junto no Quarto Branco do Big Brother Brasil.

“A mina é virgem. Não tem essa abertura de mundo. Para ela, é difícil se relacionar com um cara duro que nem a gente”, disse Matheus na casa do BBB 26.

Nota da equipe de Gabriela

Após o episódio, o comentário de Matheus repercutiu de forma negativa nas mídias sociais, o que fez com que muitos internautas expusessem suas opiniões na internet. "Esse homem entrou na casa apenas para ter pensamentos e falas equivocadas recheadas de masculinidade tóxica, já pode ser o próximo eliminado", disse um usuário. "Me dá uma vergonha esse Matheus achando que tá sendo um grande jogador, que tá fazendo um grande mousse, mas tá sendo um grande mico", opinou outra pessoa.

A situação foi tão alarmante na web que a equipe de comunicação de Gabriela precisou fazer um comunicado oficial sobre os últimos acontecimentos que envolveram a sister no BBB. “Gente? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos”, escreveu.

“Virgindade não define vivência, não mede maturidade e muito menos limita a forma como alguém enxerga o mundo ou se relaciona com as pessoas. Esse tipo de fala só escancara ignorância e falta de respeito. Em pleno BBB 26, ainda tem quem ache normal usar rótulo íntimo para desqualificar mulher. Vergonhoso”, complementou a equipe.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

