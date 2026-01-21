Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Madrugada do BBB 26 pós eliminação tem embate e mistério sobre vantagens; veja o resumo

Estadão Conteúdo

A madrugada desta quarta-feira, 21, no BBB 26 foi marcada pela repercussão da eliminação de Aline Campos, que deixou a casa com 61,64% da média dos votos. Entre lágrimas, discussões e conversas estratégicas, os participantes também tentaram decifrar a vantagem recebida por Maxiane no programa ao vivo, enquanto Ana Paula Renault protagonizou um embate direto com Brigido.

Veja o resumo:

Eliminação de Aline Campos provoca comoção na casa

A saída de Aline Campos, no primeiro Paredão da edição, impactou diretamente o clima da casa. Sozinha no gramado logo após o anúncio do resultado, Sol Vega não conteve o choro.

Discussão entre Ana Paula Renault e Brigido esquenta a madrugada Ainda sob o impacto da eliminação, Ana Paula Renault e Brigido se desentenderam na cozinha. A jornalista afirmou que o brother ainda não a conhece de verdade.

"Me chamou de mau caráter. Você me atacou como pessoa. Você não me conhece, você não tem esse direito. Isso é gravíssimo. Eu jamais falaria isso de você, independentemente do que eu sinto ou não por você. Você não tem esse direito".

Desabafo no quarto e repercussão do Sincerão

Após a discussão, Ana Paula comentou o episódio com Breno e Marciele no quarto Sonho da Eternidade. A jornalista relatou que Brigido teria "atacado" ela no Sincerão da noite anterior.

"Ele me chamou de tudo, de falsa, de mentirosa, mau caráter. Só que ele não me atacou aqui dentro, ele me atacou como mulher, como pessoa".

Vantagem de Maxiane gera especulações

Durante o programa ao vivo, Maxiane recebeu R$ 10 mil e uma informação privilegiada: nesta semana, não haverá Prova Bate e Volta após a votação de domingo, 25.

Mais tarde, no Quarto do Líder, Alberto Cowboy sugeriu que Jonas tentasse descobrir algo durante a festa.

"O que será essa informação privilegiada, hein? Tô curioso. Às vezes, ela não vai falar para ninguém isso aí. Aliás, para ninguém, eu acho difícil", comentou Jonas. "Para alguém ela vai falar. Às vezes, amanhã você arranca na prova", brincou Cowboy.

Conversas sobre Ana Paula

Na área externa, Jordana e Sol Vega analisaram o jogo e citaram Ana Paula Renault. Sol comentou: "A Ana Paula provocava a Aline várias vezes, eu não sei se você viu". Jordana concordou: "Eu vi. Eu gosto da Ana Paula, o santo bateu e tudo, mas essas coisas de provocação, dessa situação com a Aline, eu não tenho dúvidas. Eu me posicionei mesmo no sentido da Aline, principalmente nessa situação porque eu acho que a Ana Paula estava errada".

Leandro e Edilson conversam sobre termos pejorativos

Leandro se posicionou após um comentário de Edilson Capetinha sobre Gabriela e deixou evidente seu incômodo com o termo utilizado. O brother afirmou não concordar com a fala, destacando a importância do respeito à sister e mencionando também a responsabilidade com seus alunos e com a própria filha, que poderia estar assistindo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26: RESUMO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MÚSICA

Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Single já está disponível nas plataformas de streaming

21.01.26 9h19

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Hadballa critica Ana Paula Renault após paredão do BBB 26: 'arrogante e prepotente'

Ex-BBB criticou postura da sister no primeiro paredão da edição

21.01.26 22h56

REBELDES

VÍDEO: Anahí e Alfonso Herrera reaparecem juntos e fãs criam teorias sobre novo projeto

Vídeo publicado pelos atores surpreendeu fãs e coincidiu com anúncio da novela na Netflix

21.01.26 22h30

BIG BROTHER BRASIL

Vinheta do BBB 26 é exibida pela primeira vez e detalhe chama a atenção da web; entenda

O detalhe veio logo após o caso de importunação sexual cometido pelo ex-participante Pedro no programa

21.01.26 10h31

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda