Madrugada do BBB 26 pós eliminação tem embate e mistério sobre vantagens; veja o resumo
A madrugada desta quarta-feira, 21, no BBB 26 foi marcada pela repercussão da eliminação de Aline Campos, que deixou a casa com 61,64% da média dos votos. Entre lágrimas, discussões e conversas estratégicas, os participantes também tentaram decifrar a vantagem recebida por Maxiane no programa ao vivo, enquanto Ana Paula Renault protagonizou um embate direto com Brigido.
Veja o resumo:
Eliminação de Aline Campos provoca comoção na casa
A saída de Aline Campos, no primeiro Paredão da edição, impactou diretamente o clima da casa. Sozinha no gramado logo após o anúncio do resultado, Sol Vega não conteve o choro.
Discussão entre Ana Paula Renault e Brigido esquenta a madrugada Ainda sob o impacto da eliminação, Ana Paula Renault e Brigido se desentenderam na cozinha. A jornalista afirmou que o brother ainda não a conhece de verdade.
"Me chamou de mau caráter. Você me atacou como pessoa. Você não me conhece, você não tem esse direito. Isso é gravíssimo. Eu jamais falaria isso de você, independentemente do que eu sinto ou não por você. Você não tem esse direito".
Desabafo no quarto e repercussão do Sincerão
Após a discussão, Ana Paula comentou o episódio com Breno e Marciele no quarto Sonho da Eternidade. A jornalista relatou que Brigido teria "atacado" ela no Sincerão da noite anterior.
"Ele me chamou de tudo, de falsa, de mentirosa, mau caráter. Só que ele não me atacou aqui dentro, ele me atacou como mulher, como pessoa".
Vantagem de Maxiane gera especulações
Durante o programa ao vivo, Maxiane recebeu R$ 10 mil e uma informação privilegiada: nesta semana, não haverá Prova Bate e Volta após a votação de domingo, 25.
Mais tarde, no Quarto do Líder, Alberto Cowboy sugeriu que Jonas tentasse descobrir algo durante a festa.
"O que será essa informação privilegiada, hein? Tô curioso. Às vezes, ela não vai falar para ninguém isso aí. Aliás, para ninguém, eu acho difícil", comentou Jonas. "Para alguém ela vai falar. Às vezes, amanhã você arranca na prova", brincou Cowboy.
Conversas sobre Ana Paula
Na área externa, Jordana e Sol Vega analisaram o jogo e citaram Ana Paula Renault. Sol comentou: "A Ana Paula provocava a Aline várias vezes, eu não sei se você viu". Jordana concordou: "Eu vi. Eu gosto da Ana Paula, o santo bateu e tudo, mas essas coisas de provocação, dessa situação com a Aline, eu não tenho dúvidas. Eu me posicionei mesmo no sentido da Aline, principalmente nessa situação porque eu acho que a Ana Paula estava errada".
Leandro e Edilson conversam sobre termos pejorativos
Leandro se posicionou após um comentário de Edilson Capetinha sobre Gabriela e deixou evidente seu incômodo com o termo utilizado. O brother afirmou não concordar com a fala, destacando a importância do respeito à sister e mencionando também a responsabilidade com seus alunos e com a própria filha, que poderia estar assistindo.
