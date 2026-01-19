Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Participantes do Quarto Branco passaram fome? Entenda a polêmica

A disputa terminou após o desmaio de Rafaella Jaqueira durante um desafio.

Estadão Conteúdo
fonte

Apenas os dois últimos pipocas do Quarto Branco entrarão na casa do BBB 26. (Foto: Reprodução/ Globo)

A dinâmica do Quarto Branco no BBB 26 provocou debates dentro e fora da casa ao levantar questionamentos sobre limites físicos e restrição alimentar. A discussão ganhou força após o comentário feito por Matheus, um dos participantes da dinâmica, durante o programa ao vivo.

Os participantes permaneceram confinados no Quarto Branco por 120 horas e 52 minutos. Estavam disponíveis biscoitos cream cracker e água mineral. Após 85 horas do início da dinâmica, a produção também deu água de coco aos brothers.

A disputa terminou após o desmaio de Rafaella Jaqueira durante um desafio. Ao comentar a experiência no confinamento, o brother associou a vivência no Quarto Branco à fome, o que motivou uma resposta imediata do apresentador Tadeu Schmidt.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB 26: Quais participantes do Quarto Branco entraram na casa?]]

image Elisa revela quem sujou de cocô a parede do Quarto Branco do BBB 26; saiba quem foi
O episódio causou curiosidade entre os brothers e o público que assiste ao programa

"A gente teve um propósito de só sair desmaiando, e a Rafaella honrou isso. ... A fome representou o que é o Brasil, e doeu a fome em nós", disse Matheus.

Tadeu afirmou que a produção consultou profissionais de saúde antes do início da prova e ressaltou que a palavra "fome" não deveria ser utilizada de forma imprecisa.

"Vamos manter um certo critério na comparação, porque fome é tragédia, uma coisa terrível. Antes de oferecer biscoitos, a gente não fez vamos fazer isso. A gente consultou nutricionista, médicos e tínhamos biscoito, água de coco e a certeza que ninguém ia passar mal por causa disso", rebateu o apresentador.

O Estadão entrou em contato com a produção da TV Globo para solicitar informações adicionais sobre os protocolos adotados na dinâmica e aguarda retorno.

Qual a diferença entre insegurança alimentar e fome?

Em conversa com o Estadão, a nutricionista Priscila Zambelli avalia que permanecer por tantas horas com ingestão restrita a biscoitos e água de coco pode ser caracterizado como uma restrição alimentar significativa e, em determinados contextos, como privação parcial de nutrientes.

Segundo a especialista, a análise não considera apenas a existência de algum alimento disponível, mas fatores como quantidade calórica total, densidade nutricional e adequação ao gasto energético ao longo dos dias.

"Uma alimentação baseada apenas em biscoitos e água de coco tende a ser hipocalórica, pobre em proteínas e micronutrientes essenciais, além de insuficiente para sustentar adequadamente as funções metabólicas por um período prolongado", explica.

De acordo com ela, mesmo quando há ingestão mínima de calorias, o organismo entra em um processo de adaptação metabólica, passando a utilizar reservas corporais e alterando a produção hormonal.

Zambelli também faz uma distinção entre a sensação de fome relatada pelos participantes e o conceito de insegurança alimentar.

"Sentir fome é uma resposta fisiológica individual e pode ocorrer mesmo em pessoas sem risco nutricional. Já a insegurança alimentar é uma condição estrutural, relacionada à dificuldade de acesso regular e permanente a alimentos adequados, geralmente por razões socioeconômicas", afirma.

Mesmo em adultos saudáveis e sob acompanhamento médico, a nutricionista destaca que a restrição alimentar prolongada pode provocar efeitos adversos, como queda da glicemia, tontura, fraqueza, confusão mental, redução do metabolismo basal, perda de massa muscular e alterações hormonais.

Em provas de resistência, sinais como hipotensão persistente, taquicardia, sudorese fria e episódios de desmaio são considerados alertas clínicos importantes.

"Um desmaio indica que os mecanismos de compensação do organismo foram ultrapassados e exige interrupção imediata e avaliação clínica", conclui a especialista.

Reação dentro e fora do programa

A dinâmica também provocou reações entre os próprios participantes do BBB 26 e internautas nas redes sociais. Dentro da casa, Ana Paula Renault repudiou a dinâmica. "Isso é degradante, é explorar a desigualdade social na tampa e não é entretenimento."

Participantes do Quarto Branco, Gabriela e Chaiany também comentaram sobre a dinâmica. "Tinha biscoito, a gente só não podia comer. Vai que acabava?", lembraram aos risos.

Fora do programa, parte do público questionou a dinâmica e a restrição alimentar envolvida, enquanto outros usuários afirmaram que os participantes tinham a opção de desistir a qualquer momento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

Quarto Branco

participantes

fome
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

CINEMA

'Ela é uma atriz boa, uma menina esforçada', diz Babu Santana sobre Alane Dias

Em "O Verão da Lata", a paraense interpretará Marina

19.01.26 10h21

FUTEBOL

Benedito Ruy Barbosa está internado e não participa de votação do São Paulo

Filho afirma que autor de novelas trata infecção urinária no HCor

19.01.26 9h49

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

Pedro vai receber dinheiro após desistir do BBB 26? Saiba os valores e as regras do reality

Os brothers e sisters do 'BBB' recebem uma quantia pela quantidade de tempo que permanecem na "casa mais vigiada" do Brasil

19.01.26 11h18

BBB

Equipe de Pedro toma decisão radical após saída do BBB 26 e surpreende a todos; veja

O post publicado no X foi removido pouco tempo depois e a equipe de Pedro Espíndola emitiu um novo comunicado

19.01.26 12h15

REVOLTANTE

Vídeo: Jordana dá detalhes do assédio de Pedro no BBB 26: 'pegou pelo pescoço e tentou me beijar'

"Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar", explicou a participante.

18.01.26 20h29

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda