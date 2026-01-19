BBB 26: Participantes do Quarto Branco passaram fome? Entenda a polêmica

A dinâmica do Quarto Branco no BBB 26 provocou debates dentro e fora da casa ao levantar questionamentos sobre limites físicos e restrição alimentar. A discussão ganhou força após o comentário feito por Matheus, um dos participantes da dinâmica, durante o programa ao vivo.

Os participantes permaneceram confinados no Quarto Branco por 120 horas e 52 minutos. Estavam disponíveis biscoitos cream cracker e água mineral. Após 85 horas do início da dinâmica, a produção também deu água de coco aos brothers.

A disputa terminou após o desmaio de Rafaella Jaqueira durante um desafio. Ao comentar a experiência no confinamento, o brother associou a vivência no Quarto Branco à fome, o que motivou uma resposta imediata do apresentador Tadeu Schmidt.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB 26: Quais participantes do Quarto Branco entraram na casa?]]

"A gente teve um propósito de só sair desmaiando, e a Rafaella honrou isso. ... A fome representou o que é o Brasil, e doeu a fome em nós", disse Matheus.

Tadeu afirmou que a produção consultou profissionais de saúde antes do início da prova e ressaltou que a palavra "fome" não deveria ser utilizada de forma imprecisa.

"Vamos manter um certo critério na comparação, porque fome é tragédia, uma coisa terrível. Antes de oferecer biscoitos, a gente não fez vamos fazer isso. A gente consultou nutricionista, médicos e tínhamos biscoito, água de coco e a certeza que ninguém ia passar mal por causa disso", rebateu o apresentador.

O Estadão entrou em contato com a produção da TV Globo para solicitar informações adicionais sobre os protocolos adotados na dinâmica e aguarda retorno.

Qual a diferença entre insegurança alimentar e fome?

Em conversa com o Estadão, a nutricionista Priscila Zambelli avalia que permanecer por tantas horas com ingestão restrita a biscoitos e água de coco pode ser caracterizado como uma restrição alimentar significativa e, em determinados contextos, como privação parcial de nutrientes.

Segundo a especialista, a análise não considera apenas a existência de algum alimento disponível, mas fatores como quantidade calórica total, densidade nutricional e adequação ao gasto energético ao longo dos dias.

"Uma alimentação baseada apenas em biscoitos e água de coco tende a ser hipocalórica, pobre em proteínas e micronutrientes essenciais, além de insuficiente para sustentar adequadamente as funções metabólicas por um período prolongado", explica.

De acordo com ela, mesmo quando há ingestão mínima de calorias, o organismo entra em um processo de adaptação metabólica, passando a utilizar reservas corporais e alterando a produção hormonal.

Zambelli também faz uma distinção entre a sensação de fome relatada pelos participantes e o conceito de insegurança alimentar.

"Sentir fome é uma resposta fisiológica individual e pode ocorrer mesmo em pessoas sem risco nutricional. Já a insegurança alimentar é uma condição estrutural, relacionada à dificuldade de acesso regular e permanente a alimentos adequados, geralmente por razões socioeconômicas", afirma.

Mesmo em adultos saudáveis e sob acompanhamento médico, a nutricionista destaca que a restrição alimentar prolongada pode provocar efeitos adversos, como queda da glicemia, tontura, fraqueza, confusão mental, redução do metabolismo basal, perda de massa muscular e alterações hormonais.

Em provas de resistência, sinais como hipotensão persistente, taquicardia, sudorese fria e episódios de desmaio são considerados alertas clínicos importantes.

"Um desmaio indica que os mecanismos de compensação do organismo foram ultrapassados e exige interrupção imediata e avaliação clínica", conclui a especialista.

Reação dentro e fora do programa

A dinâmica também provocou reações entre os próprios participantes do BBB 26 e internautas nas redes sociais. Dentro da casa, Ana Paula Renault repudiou a dinâmica. "Isso é degradante, é explorar a desigualdade social na tampa e não é entretenimento."

Participantes do Quarto Branco, Gabriela e Chaiany também comentaram sobre a dinâmica. "Tinha biscoito, a gente só não podia comer. Vai que acabava?", lembraram aos risos.

Fora do programa, parte do público questionou a dinâmica e a restrição alimentar envolvida, enquanto outros usuários afirmaram que os participantes tinham a opção de desistir a qualquer momento.