O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite desse domingo (19)

O Big Brother Brasil 26 encerrou a primeira semana com momentos marcantes. Na madrugada de domingo (19) para segunda-feira (20), houve desistência de um participante, formação de paredão e união de Pipocas. Confira abaixo o resumo dessa noite.

VEJA MAIS

Resumo BBB - Noite de domingo (19)

1ª desistência da Casa

Ainda no começo da noite, Pedro desistiu do BBB 26. O brother, que assediou Jordana, apertou o botão para sair da Casa antes de, possivelmente, ser expulso. Pedro tentou beijar a sister na despensa sem consentimento dela.

Paredão formado

O primeiro Paredão foi formado com Aline Campos, Ana Paula e Milena. Junto às sisters, Paulo Augusto disputou o bate e volta e conseguiu se safar. Aline foi indicada quando Marcelo atendeu o BigFone e puxou Ana Paula. Milena está emparedada por indicação de Alberto Cowboy, o Líder da Casa. Paulo Augusto recebeu o maior número de votos e, por isso, ficou entre os possíveis eliminados.

Visto como planta

Paulo Augusto não ficou satisfeito em ser o mais votado da casa. Em conversa com Sarah Andrade, a sister explicou que a escolha não foi por não gostar, mas porque o enxergam “como planta”. Durante conversa com Samira, Paulo disse que não se identifica dessa maneira.

União Pipoca

Chaiany, que entrou na Casa por resistir no Quarto Branco, acredita que os Camarotes e Veteranos estão jogando juntos. Em conversa com Marcelo, ela disse que os Pipocas precisam se unir. Matheus, ao saber do assunto, disse que quer conversar mais pela Casa para entender o que está acontecendo.

Fora Milena?

Aline, a primeira emparedada, falou que vai entender de verdade o que o público deseja. Brígido não acredita que ela será eliminada e afirmou que acha que o Brasil tirará Milena da Casa.

Cuidado com o Líder

Breno falou que acha Cowboy, o atual Líder da Casa, uma pessoa legal e que até podem gostar dele. Entretanto, para o brother, é necessário lembrar que ele é um dos maiores estrategistas da história do programa.

Se voltar, vai cumprir promessa

Aline disse que, caso retorne do Paredão, vai fazer um jejum de 72 horas. Depois, a sister reajustou a promessa para 24 horas.

Kerline sempre lembrada

Milena afirmou que quem sai na primeira semana não é lembrado, mas Samira rebateu e disse que todos lembram de Kerline, do BBB 21.