O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no Paredão; veja como foi a formação

Paulo Augusto venceu a Prova Bate-Volta e se salvou da berlinda desta semana

Redação O Liberal com informações da AE

Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a eliminação do Big Brother Brasil 26 na próxima terça-feira, 20. Paulo Augusto venceu a Prova Bate-Volta e se salvou do Paredão desta semana.

Na última semana, Aline Campos e Ana Paula Renault já estavam emparedadas após o Big Fone tocar. O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena para a berlinda.

Alberto Cowboy escolheu Milena entre seus alvos, após ter vencido a primeira prova de resistência da temporada do BBB 26, que durou mais de 26 horas.

Formação do Paredão no BBB 26

  • Marcelo atendeu ao Big Fone e indicou Aline Campos à berlinda.
  • No Contragolpe, a atriz indicou Ana Paula Renault.
  • Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Marcelo estavam imunes.
  • O Anjo da semana, Jonas Sulzbach, imunizou Sarah Andrade.
  • O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena, sem direito a bate-volta.
  • Paulo Augusto levou 11 votos e foi o mais votado pela casa.
  • Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto participaram da Prova Bate-Volta.
  • Paulo Augusto venceu a Prova Bate-Volta e ficou fora do primeiro Paredão do BBB 26.

Os mais votados pela casa no Paredão

  1. 11 votos - Paulo Augusto
  2. 5 votos - Sol Vega
  3. 2 votos - Juliano Floss
  4. 1 voto - Jonas Sulzbach
  5. 1 voto - Edilson
  6. 1 voto - Brigido
  7. 1 voto - Maxiane

Confira quem votou em quem no Paredão

  • O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena.
  • Solange Couto votou em Paulo Augusto.
  • Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto.
  • Breno votou em Paulo Augusto.
  • Aline Campos votou em Paulo Augusto.
  • Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto.
  • Maxiane votou em Paulo Augusto.
  • Brigido votou em Sol Vega.
  • Sarah Andrade votou em Paulo Augusto.
  • Edilson votou em Sol Vega.
  • Jordana votou em Edilson.
  • Marcelo votou em Paulo Augusto.
  • Marciele votou em Juliano Floss.
  • Juliano Floss votou em Sol Vega.
  • Samira votou em Paulo Augusto.
  • Babu Santana votou em Sol Vega.
  • Milena votou em Paulo Augusto.
  • Paulo Augusto votou Sol Vega.
  • Sol Vega votou em Juliano Floss.
  • Matheus votou em Maxiane.
  • Gabriela votou em Paulo Augusto.
  • Leandro votou em Jonas Sulzbach.
  • Chaiany votou em Brigido.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Cultura
.
