BBB 26: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no Paredão; veja como foi a formação
Paulo Augusto venceu a Prova Bate-Volta e se salvou da berlinda desta semana
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a eliminação do Big Brother Brasil 26 na próxima terça-feira, 20. Paulo Augusto venceu a Prova Bate-Volta e se salvou do Paredão desta semana.
Na última semana, Aline Campos e Ana Paula Renault já estavam emparedadas após o Big Fone tocar. O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena para a berlinda.
Alberto Cowboy escolheu Milena entre seus alvos, após ter vencido a primeira prova de resistência da temporada do BBB 26, que durou mais de 26 horas.
Formação do Paredão no BBB 26
- Marcelo atendeu ao Big Fone e indicou Aline Campos à berlinda.
- No Contragolpe, a atriz indicou Ana Paula Renault.
- Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Marcelo estavam imunes.
- O Anjo da semana, Jonas Sulzbach, imunizou Sarah Andrade.
- O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena, sem direito a bate-volta.
- Paulo Augusto levou 11 votos e foi o mais votado pela casa.
- Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto participaram da Prova Bate-Volta.
- Paulo Augusto venceu a Prova Bate-Volta e ficou fora do primeiro Paredão do BBB 26.
Os mais votados pela casa no Paredão
- 11 votos - Paulo Augusto
- 5 votos - Sol Vega
- 2 votos - Juliano Floss
- 1 voto - Jonas Sulzbach
- 1 voto - Edilson
- 1 voto - Brigido
- 1 voto - Maxiane
Confira quem votou em quem no Paredão
- O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena.
- Solange Couto votou em Paulo Augusto.
- Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto.
- Breno votou em Paulo Augusto.
- Aline Campos votou em Paulo Augusto.
- Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto.
- Maxiane votou em Paulo Augusto.
- Brigido votou em Sol Vega.
- Sarah Andrade votou em Paulo Augusto.
- Edilson votou em Sol Vega.
- Jordana votou em Edilson.
- Marcelo votou em Paulo Augusto.
- Marciele votou em Juliano Floss.
- Juliano Floss votou em Sol Vega.
- Samira votou em Paulo Augusto.
- Babu Santana votou em Sol Vega.
- Milena votou em Paulo Augusto.
- Paulo Augusto votou Sol Vega.
- Sol Vega votou em Juliano Floss.
- Matheus votou em Maxiane.
- Gabriela votou em Paulo Augusto.
- Leandro votou em Jonas Sulzbach.
- Chaiany votou em Brigido.
