O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Equipe de Pedro toma decisão radical após saída do BBB 26 e surpreende a todos; veja

O post publicado no X foi removido pouco tempo depois e a equipe de Pedro Espíndola emitiu um novo comunicado

Gabrielle Borges
fonte

Na mensagem, o responsável pelas redes deixou claro que não haveria tentativa de minimizar o caso, (Manoella Mello | Globo / Reprodução | Redes sociais)

O caso envolvendo Pedro Espíndola ganhou um novo capítulo fora da casa do BBB 26. Após a repercussão do episódio de assédio que levou à desistência do participante, a equipe que gerenciava suas redes sociais anunciou publicamente o rompimento com o ex-brother, na noite deste domingo (18). 

A decisão foi divulgada inicialmente no X, quando um dos administradores publicou um desabafo e confirmou a saída do perfil. Na mensagem, o responsável pelas redes deixou claro que não haveria tentativa de minimizar o caso, afirmando que qualquer publicação posterior, ou mesmo a exclusão do post, seria uma forma de “passar pano”.

[[(standard.Article) BBB 26: Pedro aperta botão da desistência e está fora do programa]]
 

Em seguida, o administrador reforçou a seriedade do caso e descartou qualquer tentativa de justificativa para a conduta do ex-participante. Em publicação, ele afirmou que não havia motivo que justificasse o ocorrido e disse estar “aliviado” ao deixar o perfil, ressaltando que sua paciência havia sido ultrapassada.

“Que ele responda aqui fora pelas consequências do erro que cometeu”, escreveu o responsável pela conta.

image A publicação foi removida poucos minutos depois (Reprodução/X)

Post excluído e nova nota

O post publicado no X foi removido pouco tempo depois, e a equipe de Pedro Espíndola emitiu um novo comunicado, desta vez pelo Instagram, com tom mais institucional “Como representante da equipe de Pedro Espíndola, venho a público me manifestar sobre os acontecimentos recentes envolvendo sua saída do programa Big Brother”.

Na sequência, a equipe afirmou não compactuar com atitudes que contrariem valores básicos de convivência e respeito.

“Diante das situações que vieram a público, deixo claro que não compactuamos com comportamentos que contrariem princípios básicos de respeito, responsabilidade e convivência. Esses valores são inegociáveis para a equipe e sempre nortearam nossa atuação”, destacou o comunicado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

 

