O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quinta-feira (22)

Agora, a Casa possui um novo Líder e alianças começam a ser firmadas

Lívia Ximenes


Na noite dessa quinta-feira (22), Babu assumiu a liderança da Casa (Divulgação)

O Big Brother Brasil 26 já tem um novo Líder. A mudança aconteceu na noite dessa quinta-feira (22). Além disso, novas alianças começaram a ser formadas na Casa. Confira abaixo o resumo da madrugada.

Resumo BBB - Noite de quinta-feira (22)

Babu assume a liderança

Babu Santana venceu a prova do Líder no BBB pela primeira vez e assumiu o cargo mais privilegiado da Casa. No VIP, ele decidiu colocar Solange Couto, Juliano Floss, Marcelo, Breno, Milena, Edilson Capetinha e Alberto Cowboy. O brother se emocionou ao entrar no quarto e ver fotos da família.

Mira do Líder está fora

Nessa semana, a dinâmica não tem a Mira do Líder. Nos próximos dias, Babu fica livre para escolher quem vai indicar ao Paredão até o dia da votação.

Suspeitas

Edilson Capetinha acredita que, caso Babu coloque Sol no Paredão, Matheus, tem poucas chances de sair do BBB. Matheus, por outro lado, tem certeza que está entre os emparedados da semana e afirmou que vai caprichar no Sincerão. Assim como ele, Gabriela também pensa que será colocada como opção de eliminação.

Rumo do jogo

Ana Paula, Maxiane, Samira, Milena e Marciele discutiram o rumo do jogo. Maxiane disse às sisters que acredita que Matheus deva ser indicado ao Paredão. Ela também falou sobre a informação privilegiada que recebeu: não vai ter Bate-Volta.

Gabriela VS Boneco

Em conversa com Breno, Gabriela comentou sobre o desentendimento que teve com Boneco, o Leandro. A sister relembrou que passou seis dias no Quarto Branco e apenas um dia e meio na casa quando teve que votar. Ao escolher por Boneco, ela fez o que acreditava ser coerente. Breno a defendeu e afirmou que ela precisava mesmo se defender.

De ex-Líder para Líder

Babu, enquanto conversava com Cowboy, falou que Ana Paula tentou desestabilizá-lo. Em contrapartida, o brother disse que “a quebrou” e que, caso não liguem para o que ela fala, o jogo dela não é funcional. Cowboy afirmou que a sister age para queimar os outros. Eles também conversaram sobre Matheus, apontando as falas erradas dele.

Nova aliança?

Matheus e Sol conversaram e, pelo visto, formaram uma aliança na Casa. A participante disse que precisa pensar na própria sobrevivência e o brother afirmou que o voto dos dois precisa ser semelhante. Para ele, apesar dos confinados verem Chay e Boneco como pessoas fracas, quem está fora do programa não acredita nisso.



BBB 26

Big Brother Brasil 26

Resumo da madrugada BBB 26
BBB
.
