Novos confinados, queridômetro e votos: veja o que rolou no BBB ontem, quinta-feira (20/01)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (20), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. O ápice da tarde foi a chegada do trio Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar, além de muita especulação sobre votos. Veja o que rolou.

Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada entram na casa após se recuperarem da covid-19

Participantes com covid-19 entraram na casa. (Reprodução / Globo)

O ápice do programa de quinta-feira foi a chegada dos participantes do camarote que estavam isolados devido testarem positivo para covid-19. Após a recuperação, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon entraram com o pé direito na casa, às 13h, com direito a exibição ao vivo na programação da Globo. A chegada dos famosos foi bem calorosa e cheia de entusiasmo dos participantes.

Dinâmica surpresa da Avon animou os confinados

Logo após a entrada do trio, os brothers e sisters participaram de uma dinâmica surpresa da Avon, com direito a brinde com bebida e maleta recheada de produtos da marca.

Bárbara fica alerta após olhar o Queridômetro

Bárbara fica alerta após receber emojis de vômito e bomba no queridômetro. (Reprodução / Globo)

A modelo Bárbara ficou alerta após receber emojis de vômito e bomba no queridômetro. Em conversa com Laís e Rodrigo, ela chegou a comentar que estaria na reta do paredão caso não estivesse imunizada. "Eu até falei no queridômetro, eu até me senti melhor com a casa. Parece que as pessoas tão me respeitando mais. Me senti mais acolhida pela casa. Mas parece que eu senti errado", desabafou.

Emojis no queridômetro podem ser possíveis votos

Apesar dos emojis de vômito dados por Douglas Silva para Paulo André e Pedro Scooby, e de Maria para Paulo André e Douglas Silva, possivelmente serem zoação, dois emojis chamaram a atenção dos internautas. Natália, que já manifestou um certo desafeto por Bárbara, deu bomba para a sister. Já Jessilane, que já confessou querer votar em Vinícius, também deu bomba para o brother.

Lucas afirma que seu voto é estratégico

Lucas já montou estratégia para escolher seu voto. (Reprodução / Globo)

Em uma conversa com Eslovênia, Lucas revelou que não irá votar por afinidade no primeiro paredão, mas sim por estratégia. "A gente é Pipoca, quanto mais tempo a gente fica aqui, mais visibilidade a gente ganha. Pelo menos, eu acho que ninguém aqui é milionário, dos Pipocas. Uma semana a mais... só o que você vai ganhar de seguidor. Qualquer coisa já ajuda. De repente, essa seria minha linha", declarou ele.

Prova de imunidade entre os camarotes

No ao vivo, Tadeu Schmidt pediu para os integrantes do grupo pipoca formarem duplas para a prova valendo imunidade, que consistia em jogar um QR Code na direção de tabuleiros através de um dos buracos da parede transparente. Confira as duplas.

Arthur Aguiar e Douglas Silva Jade Picon e Naiara Azevedo Linn da Quebrada e Tiago Abranavel Brunna Gonçalves e Maria Pedro Scooby e Paulo André Camilo

Arthur Aguiar e Douglas Silva estão imunes

Douglas Silva e Arthur Aguiar estão imunes. (Reprodução / Globo)

Mostrando habilidade nos arremessos, Arthur Aguiar e Douglas Silva venceram a prova de imunidade e ainda levaram para casa R$ 10 mil na carteira do PicPay.

