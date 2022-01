Bruna Marquezine debocha de Jade Picon: ‘Como vão escutar essa menina?’; assista

De olho no que rola no “Big Brother Brasil 21”, Bruna Marquezine não deixou escapar e debochou da voz de Jade Picon, do grupo Camarote, que entrou na casa nesta quinta-feira (20), ao lado de Linn da Quebrada e Arthur Aguiar.

Bruna zombou do jeito como a influencer fala em seu perfil no Instagram, em um vídeo publicado nos Stories: “A Jade realmente tem uma voz de ASMR, olha lá a voz dela calma. Como ela vai fazer na casa? Como é que ela vai falar nessa casa? Como vão escutar essa menina? Vai aprender a gritar rapidinho”.

ASMR é um estilo de vídeo que viralizou no YouTube, onde as pessoas falam sussurrando para acalmar e causar sensações nos espectadores.