Arthur Aguiar está no 'BBB 22'! O ator foi confirmado no reality

O grande momento chegou! A produção do ‘BBB 22’ anunciou o primeiro participante do Time Camarote. O ator Arthur Aguiar tem 32 anos e é tem fama de galã nas telinhas brasileiras. Ele já namorou com a atriz Lua Blanco, Alice Wegmann e com Giovanna Lancellotti.

Atualmente, possui um relacionamento conflituoso, após 17 traições, com a ex-BBB Mayra Cardi, com quem tem uma filha, a pequena Sophia.

Conheça AO VIVO os participantes do BBB 22

VEJA MAIS

Perfil do participante:

Antes de iniciar a carreira artística, foi atleta profissional de natação por dez anos, quando conquistou medalhas e títulos em competições nacionais. Aos 19 anos, deixou as piscinas para se dedicar ao teatro. Trabalhou com Domingos de Oliveira na peça “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”. Depois realizou diversos trabalhos na televisão e na música, como cantor. Integrou as bandas Rebeldes e F.U.S.S.C.A e tem canções gravadas em carreira solo. Na TV Globo, atuou nas novelas ‘Em Família’, ‘Malhação Sonhos’, ‘Êta Mundo Bom!’, ‘O Outro Lado do Paraíso’, entre outras participações especiais. Esteve ainda no elenco da 12ª temporada da ‘Dança dos Famosos’ e da ‘Super Dança dos Famosos’.



Arthur conta que se sentiu privilegiado ao receber o convite para integrar o Camarote do BBB 22. Pai de uma menina de 3 anos, ele já adianta o que pretende fazer com as recompensas que o programa pode proporcionar: “Quero entregar tudo o que puder para a minha família”, destaca. A convivência com os outros brothers pode não ser tão fácil, já que se considera teimoso e sistemático. Ele revela ainda que costuma guardar seus sentimentos. O ex-atleta de natação já anuncia sua disposição para o game: “Só caio na água para ganhar”, aposta.