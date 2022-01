Tiago Abravanel, do ‘BBB 22’, viraliza ao chupar dedo no programa; entenda o motivo inusitado

Tiago Abravanel, participante do ‘BBB 22’, tem viralizado nas redes sociais por um assunto inusitado: gostar de chupar dedo. Os internautas repararam, e até às câmeras já flagraram, que o "baby Abravanel”, como tem sido apelidado na web, dorme com o dedo na boca, ou sem perceber em outros momentos, coloca o ‘dedão’ nos lábios e começa a sugar.

VEJA MAIS

O ‘novo BBB’ não tem uma semana no reality show, mas já ficou conhecido por protagonizar uma série de memes. Isso porque o público tem se divertido com a relação do empresário com o vício por chupar dedo.

Veja a reação nas redes sociais:

Mas, a pergunta que não quer calar: “É normal ser adulto e, ainda assim, gostar de chupar dedo?”. De acordo com especialistas, a maioria das crianças têm esse hábito. Contudo, pessoas mais velhas podem levar o costume para a vida adulta por razões particulares. Descubra alguns motivos:

O que leva um adulto chupar o dedo?

Ainda segundo profissionais da saúde, o ato pode significar sessão de conforto, reduzir a ansiedade e o estresse. Além de acalmar. No caso de Tiago, ele explicou, anteriormente, que realizar a sucção serve para aliviar a saudade do esposo, Fernando Poli.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)