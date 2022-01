Jade Picon toca em maçaneta pela 1a vez, no BBB 22

Jade Picon virou o assunto mais comentado no Twitter com a entrada dela na casa do Big Brother Brasil 22, nesta quinta-feira, 20. O motivo é que ela não toca em maçanetas e sempre alguém teve que abrir a porta para ela. O mesmo aconteceu para ela poder entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Porém, logo depois, as câmeras do reality flagraram a sister com a mão na maçaneta de um dos quartos. A imagem viralizou e internautas classificaram a cena como um ato de coragem, de superação e até de humildade da jogadora, que já é milionária.

Antes de entrar no BBB, Jade presenteou o irmão, Leo Picon, com um pix de R$ 1,5 milhão. "Cheguei de viagem ontem e aí fui abrir o computador e tinha um Pix de R$ 1,5 milhão. Sério e mostro. E tinha uma mensagem junto: 'Leo, eu te amo'. Eu não entendi mano. Acabei de chegar, estava em [Fernando de] Noronha", disse o influenciador.