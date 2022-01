Natália chora e quebra objetos após beijo entre Lucas e Eslovênia

A tarde de quarta-feira, 26, foi de banho de piscina, colo e carinho entre Natália e Lucas, no Big Brother Brasil 22. Mas, durante a madrugada, a sister precisou lidar com a rejeição.

O brother deu um beijão em Eslovênia e logo em seguida, o casal voltou a falar sobre mineira. "Eu fugi muito disso. Para mim era óbvio que ia rolar, mas a partir do momento que outra pessoa entra... Eu não gosto disso, não. O que as pessoas falam e o que eu vejo é que ela está a fim de você e isso me incomoda. Me dói", explica a sister.

Para Natália também não foi fácil lidar com a situação. Ela chorou, gritou, arremessou objetos, perdeu estalecas e até pensou em apertar o “botão da desistência.

Maria foi a primeira a consolar a sister e pediu para ela não tomar nenhuma decisão com "álcool na cabeça". "Amiga, para mim, não quero ele mais nem como amigo. Para mim, está sendo ruim", disse Natália para Jessilane.

"Eu quero ir para a minha casa. Eu acho que não sou tão forte. Ninguém gosta de mim”, esbravejou Natália, repreendida por Eliezer: "Não fala isso. Tem 200 milhões de pessoas te escutando. A sua palavra tem muita força. […] Não fala que você quer ir embora. Me escuta porque você vai se arrepender amanhã”.

A sister chegou ainda a arremessar uma garrafa na cozinha e outros objetos na porta do quarto. A atitude da maquiadora a fez ser punida com 50 estalecas, já que a Globo não permite quebra de itens de forma proposital.