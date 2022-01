Lucas e Eslovênia dão beijão na festa do Líder

Depois de muitos selinhos, finalmente rolou um beijão no Big Brother Brasil 22. Eslovênia e Lucas foram os primeiros participantes a ficarem na edição. Os dois se beijaram durante a primeira festa do líder Douglas, na madrugada desta quinta-feira, 27, de acordo com o UOL.

Eles conversavam e Eliezer se aproximou, o brother foi dizer que os demais participantes falaram que ele estava sentindo ciúmes da dupla: "vocês estão me arrumando um problema danado porque as pessoas na pista estão falando que eu tô com ciúmes..", disparou.

VEJA MAIS

"O quê?", disse Eslovênia se afastando e gritando: "Fud**!".

"Agora fud**! As pessoas vão achar que eu fui lá brigar com você", afirmou o empresário, ao receber o abraço de Eslô.

"Não, eu vou repetir o que falei no primeiro dia: 'Você pra mim é familiar'", disse a miss. "Eu sei, eu sei", acrescentou o brother.

Ao ver toda a situação, Vyni tentou ajudar e questionou o que Eslovênia queria. "Amiga, você quer ficar com ele?". "Quero! Mas cuida ali do Eli", pediu a sister. "Meu amor, amanhã ninguém vai lembrar de nada e se lembrar, você finge que esqueceu. Você quer ele?", questionou Vyni. "Quero", disse Eslô.

Vyni pediu como presente de anivérsario o beijo dos dois. "Aê!", gritou o cearense.

"Eu tô com muita vergonha", disse Eslô. Pedro Scooby também se aproximou para parabenizar o casal: "Lindos! Agora que beijou, beija direito", pediu o surfista.