BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual

​O cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual. O inquérito policial que investigava o caso, registrado dentro da casa do Big Brother Brasil 23, foi concluído e remetido ao Ministério Público na quarta-feira (26).

Agora, caberá à 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste denunciar ou não a dupla. O caso está sob sigilo. A investigação contra Guimê e Cara de Sapato foi aberta no dia 16 de março e durou pouco mais de um mês.

Internautas acusam MC Guimê e “Cara de Sapato” por importunação sexual contra influenciadora digital Dania Mendez (Reprodução)

O advogado de defesa do lutador Cara de Sapato, Ricardo Sidi, disse que discorda “frontalmente” da decisão da delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, responsável por enviar o relatório final do caso ao MP.

VEJA MAIS

“Embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito”, disse Ricardo.

Relembre o caso

O cantor e o lutador teriam abusado da mexicana Dania Mendez durante uma festa dentro da casa do Big Brother Brasil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde os três estavam confinados.

Durante a festa do líder, Guimê passou a mão no corpo de Dania Mendez, mexicana que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados em Dania. Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do programa por conta do fato.