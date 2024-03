Matteus arremata o Poder Curinga do BBB 24 e pode 'vetar' um dos emparedados; entenda

O Poder Curinga desta semana do BBB 24 já tem dono e promete agitar ainda mais o jogo. Matteus foi o sortudo da vez, conquistando o tão cobiçado "Poder Sem Volta" na manhã desta sexta-feira (22). Com isso, o brother poderá vetar um dos emparedados de participar da Prova Bate e Volta, tirando a chance de se salvar do Paredão.

Os brothers participaram da dinâmica Perde e Ganha. Neste jogo, os participantes entraram no Confessionário com a quantidade de estalecas acumuladas, podendo aumentar ou diminuir este valor. Matteus, que já era o brother com o maior número de estalecas, deu o maior lance da casa, com 4,471 estalecas.

Como funciona o Poder Curinga?

Nesta edição, os participantes enfrentam um rápido jogo de sorte, podendo resultar no acréscimo ou redução de estalecas. Após essa etapa, cientes do novo saldo, eles podem decidir se desejam participar do leilão do Poder Curinga.

O resultado do ganhador do card com o poder surpresa da semana é revelado após todos os participantes passarem pelo Confessionário, sendo arrematado por aquele que oferecer o maior lance de estalecas. Esta semana, os participantes puderam adquirir o tão valioso Poder Sem Volta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)