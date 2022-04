Maíra Cardi decide decorar quarto do filho de Paulo André

Esposa do participante do BBB 22 Arthur Aguiar, Maira Cardi, resolveu fazer uma surpresa para o filho de Paulo André. A influenciadora digital comentou pelas redes sociais, nesta tarde desta sexta (08), que vai decorar o quarto da criança. O gesto é em gratidão pelo carinho que o brother tem dedicado ao seu marido.

"Ontem eu fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e maneira com que o P.A gosta dele, de coração, de amor genuíno. E aquilo encheu meu coração de uma maneira... ele tão bom e, obviamente, naquele momento em que o Arthur estava se sentindo inseguro, receber esse amor, receber esse colo, é impagável", disse.

Maíra contará com auxílio de patrocinadores e da influenciadora Thays Andreata. Ela disse ainda que garantirá uma série de presentes. "Resolvi presentear vocês também com carrinho de bebê, cadeirão para comer, cadeirinha de carro".

A também ex-BBB finalizou: "Amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga, mas eu sou assim. Eu sou uma pessoa grata e todo mundo que faz algo pra mim, eu penso de que maneira eu posso retribuir. Eu quis dar e é de coração".