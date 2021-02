Karol Conká é comparada a Flordelis no 'BBB21'; entenda

Arcrebiano foi o segundo eliminado do "BBB 21". A saída de Bill, como é conhecido, ocorreu ontem (9), com 64,89% dos votos, e chegou a ser desejada pelo modelo e até mesmo por sua mãe.

Com a trajetória marcada por polêmicas após seu envolvimento com Karol Conká, que persistiu ao investir no modelo, mas depois disse que era ele quem dava em cima dela e espalhou o boato de que a também confinada Carla Diaz estaria interessada nele, uma grande briga foi feita na casa que resultou na indicação de Bill ao paredão pela casa.

Ainda assim, ontem, enquanto o brother se despedia depois da anunciação de sua saída, a sister chorou. Muitos fãs do reality, no entanto, duvidaram de suas lágrimas, especialmente porque, logo depois, ela voltou a criticar Bil.

Os espectadores chegam a comparar Karol com a pastora Flordelis, viúva atualmente sendo investigada por ser a principal suspeita de ter encomendado a morte do próprio marido.