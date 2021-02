Arcrebiano é o eliminado no paredão desta terça-feira

Com 64,89% dos votos, Arcrebiano foi o eliminado pela escolha do público no paredão desta terça-feira (9), no “Big Brother Brasil 21”. Ele foi o indicado da casa e disputou a preferência da audiência com Juliette e Gilberto.

A paraibana, que foi indicada por Thaís no Big Fone, recebeu 33,23% dos votos, enquanto o pernambucano, indicado pelo líder Arthur, teve 1,88%.