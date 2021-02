Mãe de Arcrebiano publica vídeo emocionante pedindo a saída do filho: 'Humilhado'

O modelo Arcrebiano parece não estar muito confortável com os últimos acontecimentos na casa do ‘BBB 21’. A situação piorou quando Bil foi apontado pela maioria dos participantes do reality, durante o Jogo da Discórdia realizado na última segunda-feira (8), como o mais influenciável do confinamento.

Na madrugada desta terça (9), Bil confessou a Karol Conká que não estava mais aguentando toda a situação vivida dentro da casa e que desejava ser eliminado no paredão de hoje.

"Eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Estou ficando maluco. Não estou aguentando mais isso aqui. Eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia. Eu era uma pessoa feliz e agora estou triste", desabafou.

Diante de todos esses conflitos que estão bagunçando o psicológico do educador físico, a família e a equipe que cuida de suas redes sociais decidiram levantar a hashtag #ForaArcrebiano e pedir votos para que ele saia do programa na noite de hoje.

Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família. — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) February 9, 2021

A mãe do capixaba, Ana Araújo, utilizou o Twitter do filho para publicar um vídeo emocionante pedindo voto das ‘pessoas que o admiram e torcem por ele’. E revelou que este é um pedido de alguém que aguenta mais ver a pessoa que ama ser humilhada e massacrada diariamente.

“Peço encarecidamente que deixe meu filho sair daquela casa hoje. É o pedido de uma mãe que está angustiada, que está triste com tudo que está acontecendo na vida do meu filho. Eu sei que o Brasil está amando ver meu filho lá, mas eu não tô feliz por ele está sofrendo tanto, meu filho está sendo muito massacrado, pisado, humilhado, meu filho não precisa disso”, diz, visivelmente abalada.

“Por favor, deixe ele ganhar R$ 1,5 milhão aqui fora, com a cabeça erguida”, disse. “Ele é uma ótima pessoa. O Brasil inteiro está ciente de tudo o que aconteceu lá dentro. Então, gente, gostem dele, mas gostem dele aqui fora”, finaliza.