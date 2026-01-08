Imagens da decoração da casa do BBB 26 são divulgadas; confira

A TV Globo divulgou nesta quarta-feira (8) as fotos em primeira mão da casa do Big Brother Brasil 26. O reality show estreará na próxima segunda-feira (12) e já está nos preparativos finais para receber os novos hóspedes que serão os mais vigiados do país durante os próximos três meses: os da equipe Pipoca e alguns ex-BBBs que também terão a oportunidade de participar do jogo novamente neste ano.

Confira as mudanças na edição do reality em 2026:

Casa de Vidro

A mais nova edição do programa terá cinco Casas de Vidro simultâneas com a presença de alguns ex-participantes do reality. Nos anos anteriores, havia apenas uma casa de vidro, mas a emissora realizará dessa vez a instalação dessas estruturas em cada uma das cinco regiões do Brasil, sendo: Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-oeste, a fim de possibilitar a participação e o contato das pessoas com os integrantes.

Substituição de jogadores

Além das cinco casas de vidro, o público do BBB 2026 também vai poder substituir, pela primeira vez no programa, um dos participantes do jogo. Para isso, na casa haverá um espaço de confinamento extra, em que um grupo de integrantes passará por diversos desafios e ainda assim terão que convencer as pessoas de que eles merecem ficar na casa mais vigiada do Brasil.

Presença de ex-BBBs

Neste ano, além de famosos e anônimos, um grupo de ex-BBBs também terão a oportunidade de participar do jogo novamente. No elenco do programa, serão convidados aqueles que passaram pela casa e fizeram história no passado.

Participação do público

A Rede Globo também definiu que o público terá mais controle sobre as decisões do jogo, principalmente com o Big Fone, no qual os telespectadores possuirão a chance de escolher a mensagem e em qual horário ele vai tocar no BBB 26.

Veja as fotos divulgadas da casa mais vigiada do Brasil:

Sala do BBB 26

Academia do BBB 26
Área externa do BBB 26
Cozinha do BBB 26
Xepa e vip do BBB 26
Pia da cozinha do BBB 26
Cozinha da xepa do BBB 26
Piscina do BBB 26

Quarto do BBB 26
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)