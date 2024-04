Governador do Amazonas pede votos para Isabelle na final do BBB 24

O Amazonas inteiro está torcendo por Isabelle Nogueira, uma das finalistas do BBB 24 que pode levar R$2,92 milhões para casa, nesta terça-feira (16/4). O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), expressou apoio à participante amazonense e cunhã poranga do Boi Garantido. “Deu certo a nossa união e a nossa cunhã Isabelle está na grande final do Big Brother Brasil”, declarou ele em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais.

O governador já havia pedido votos para a amazonense durante a semifinal do programa. “Senta o dedo aí para que Isabelle seja a grande campeã”, pediu. Além de Isabelle, estão entre os finalistas o baiano Davi Brito e o gaúcho Matteus Amaral.

Ainda segundo o gestor, será realizada uma festa no Largo de São Sebastião, em Manaus, para acompanhar a final do programa. No Centro Cultural de Parintins, conhecido como Bumbódromo, também será transmitida a final, incluindo as apresentações dos grupos Bois Caprichoso e Garantido.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)