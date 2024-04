Yasmin Brunet está vivendo relacionamento discreto com influenciadora, diz site

Após sua participação no BBB 24, Yasmin Brunet estaria vivendo um romance discreto com a influenciadora Mia Carvalho. Segundo informações do jornal Extra, o suposto affair teria iniciado antes mesmo da entrada da atriz no reality, mas só foi oficializado após sua saída da casa.

Durante o confinamento, Yasmin deixou pistas sobre seu relacionamento ao mencionar que estava "enrolada" aqui fora. Embora mantenham discrição sobre o assunto, a ex-BBB não hesita em demonstrar seu afeto pela influenciadora em suas redes sociais. Desde que deixou o programa, Yasmin tem marcado presença nos comentários das publicações de Mia, elogiando sua beleza e deixando claro o carinho que sente pela morena.

As suspeitas começaram quando Yasmin mandou uma indireta à influenciadora em dezembro do ano passado. Mia compartilhou a música "Escorpião", de Matheus de Bezerra, e pediu para que alguém a dedicasse a ela. No dia seguinte, a atriz publicou o mesmo trecho da canção: "Teu beijo de escorpião aumentou minha exigência".

Saiba quem é Mia Carvalho

Mia Carvalho é uma influenciadora que compartilha em suas redes sociais a paixão por tatuagens, selfies e praias. Natural do Rio de Janeiro, ela atualmente mora em São Paulo. Mia ganhou destaque nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde acumula quase 3 milhões de seguidores.

A influenciadora já teve um relacionamento anterior com a cantora Duda Kropf, mas se separaram em outubro. Durante o confinamento de Yasmin no BBB 24, as especulações sobre seu romance com a morena aumentaram, especialmente após as declarações feitas pela atriz dentro da casa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)