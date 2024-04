Yasmin Brunet reencontra amiga Wanessa Camargo em salão de beleza após BBB 24

Yasmin Brunet mostrou o encontro Wanessa Camargo em um salão de beleza na tarde desta segunda-feira (15/04). A modelo e a cantora, que ficaram amigas durante o Big Brother Brasil (BBB) 24, mostraram um primeiro vídeo dando um abraçado apertado. As duas mudaram radicalmente o visual para participar da final do BBB 24, nesta terça-feira (16/04).

Em seguida, Yasmin e Wanessa posaram juntas para algumas fotos. A influenciadora digital ainda pegou a artista no colo. "Agora posso mostrar o dia que fui ver a Wanessa", escreveu a filha de Luiza Brunet na legenda.

Nas redes sociais, a modelo postou o dia de beleza com o processo para deixar as madeixas bem mais claras. "Gente, voltei a ser loira. Finalmente! Eu estava morena, simplesmente não tava mais aguentando. Vem a skin loira, que ela vai ser diferente da outra, vocês vão ver só", prometeu.

Camargo também mudou o estilo do cabelo. A cantora aderiu a um corte na altura dos ombros e pintou o cabelo de loiro. "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", disse ela.