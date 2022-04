Globo altera valor do prêmio do 'BBB': saiba quanto o vencedor da próxima edição pode ganhar

Após críticas sobre o valor do prêmio do Big Brother Brasil, a Rede Globo decidiu alterar a quantia em dinheiro que o vencedor vai receber na próxima edição do reality show. Agora, o campeão do “BBB 23” vai levar para casa R$ 2 milhões e um carro zero. A informação foi confirmada pelo colunista André Romano, do Observatório da TV.

Na quinta-feira (27), o “Big Boss” do programa, Boninho, já havia adiantado aos telespectadores que haveriam mudanças na próxima edição do reality show, afirmando que a premiação seria “diferente”. Mas, não adiantou valores.

Confira a tabela atual de valores dos prêmios do BBB:

1º lugar: R$ 1,5 milhão;

R$ 1,5 milhão; 2º lugar: R$ 150 mil;

R$ 150 mil; 3º lugar: R$ 50 mil.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)