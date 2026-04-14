Gabriela é eliminada do BBB 26 com 64,12% dos votos
Participante deixa o reality no 16º Paredão; programa entra na reta final com cinco confinados
Gabriela foi eliminada do BBB 26 nesta terça-feira (14), com 64,12% da média dos votos do público. A participante deixou o reality no 16º Paredão, em disputa contra Juliano Floss e Ana Paula Renault. Juliano recebeu 29,24% dos votos, enquanto Ana Paula teve 6,64% e permaneceu na casa.
A sister foi a mais votada pelos colegas de confinamento, recebendo quatro votos e sendo indicada à berlinda. Com o resultado, ela acabou eliminada pelo público. Com a saída, o programa entra na fase final e segue com cinco participantes na disputa pelo prêmio.
Veja quem continua no BBB 26
Após a eliminação, permanecem na casa:
- Leandro Boneco
- Jordana
- Juliano Floss
- Milena
- Ana Paula
Quem era Gabriela no BBB 26
Gabriela tem 21 anos, é natural de São Paulo e estudante de Psicologia. A participante também trabalha como vendedora ambulante e começou a trabalhar aos 15 anos, em um buffet de festas infantis. Durante o programa, ela destacou o objetivo de mudar a realidade da família com o prêmio do reality.
