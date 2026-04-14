Gabriela é eliminada do BBB 26 com 64,12% dos votos

Participante deixa o reality no 16º Paredão; programa entra na reta final com cinco confinados

Hannah Franco
fonte

Quem saiu do BBB 26 hoje? Gabriela é eliminada com 64,12% dos votos (Divulgação/TV Globo)

Gabriela foi eliminada do BBB 26 nesta terça-feira (14), com 64,12% da média dos votos do público. A participante deixou o reality no 16º Paredão, em disputa contra Juliano Floss e Ana Paula Renault. Juliano recebeu 29,24% dos votos, enquanto Ana Paula teve 6,64% e permaneceu na casa.

A sister foi a mais votada pelos colegas de confinamento, recebendo quatro votos e sendo indicada à berlinda. Com o resultado, ela acabou eliminada pelo público. Com a saída, o programa entra na fase final e segue com cinco participantes na disputa pelo prêmio.

Veja quem continua no BBB 26

Após a eliminação, permanecem na casa:

  • Leandro Boneco
  • Jordana
  • Juliano Floss
  • Milena
  • Ana Paula

Quem era Gabriela no BBB 26

Gabriela tem 21 anos, é natural de São Paulo e estudante de Psicologia. A participante também trabalha como vendedora ambulante e começou a trabalhar aos 15 anos, em um buffet de festas infantis. Durante o programa, ela destacou o objetivo de mudar a realidade da família com o prêmio do reality.

