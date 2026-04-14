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O que vem depois do BBB? Globo aposta em nova novela para ocupar a faixa das 22h

Há vida após o BBB 26! Veja qual será a aposta da Globo logo depois do sucesso do reality.

Estadão Conteúdo

Com o fim do Big Brother Brasil marcado para 21 de abril, a TV Globo já definiu sua próxima aposta para a faixa nobre: Guerreiros do Sol. A produção, que ganhou destaque no Globoplay, chega à TV aberta no dia 22, ocupando o horário após Três Graças e ampliando o alcance de uma história já consolidada entre público e crítica.

Mais do que uma simples substituição na grade, a estreia marca um movimento estratégico da emissora ao transformar um conteúdo originalmente pensado para o streaming em um produto de massa. Com uma narrativa marcada por violência, romance e conflitos sociais, a novela aposta em uma linguagem mais ousada e contemporânea para conquistar novos espectadores.

Um épico sertanejo com olhar contemporâneo

Criada por George Moura e Sérgio Goldenberg, a trama se passa no sertão das décadas de 1920 e 1930 e revisita o universo do cangaço sob uma perspectiva mais íntima e humanizada. Inspirada livremente em figuras históricas como Lampião e Maria Bonita, a história acompanha Rosa e Josué, dois personagens atravessados por amor, violência e escolhas difíceis.

A narrativa, no entanto, se distancia da abordagem tradicional ao colocar uma mulher no centro da condução da história. É a partir do olhar de Rosa, interpretada por Isadora Cruz, que o público mergulha nos dilemas emocionais e sociais do período.

Amor, estratégia e protagonismo feminino

Diferente do imaginário clássico do cangaço, a protagonista não é definida apenas por sua relação amorosa. Rosa é apresentada como uma mulher que toma decisões estratégicas sobre sua própria vida, inclusive quando opta por não seguir imediatamente seu grande amor, Josué, vivido por Thomás Aquino.

Ao priorizar segurança, autonomia e desenvolvimento pessoal, a personagem rompe com expectativas tradicionais e estabelece um diálogo direto com questões contemporâneas, como independência feminina e liberdade de escolha.

Estética cinematográfica e ousadia narrativa

Originalmente exibida no Globoplay, Guerreiros do Sol se destaca pela liberdade criativa. A produção aposta em cenas mais intensas, com violência gráfica, nudez e até romances que fogem do padrão convencional das novelas da TV aberta.

Com direção artística de Rogério Gomes, a obra investe em sequências de ação bem coreografadas e em uma estética que remete ao faroeste, especialmente nas cenas de confronto entre cangaceiros e forças locais. As gravações no sertão reforçam o realismo da ambientação, com figurinos e cenários que recriam o período com riqueza de detalhes.

Reconhecimento internacional e força do elenco

Antes mesmo de chegar à TV aberta, a novela já acumulava prêmios e indicações importantes no cenário audiovisual. Entre eles, o Rose d'Or Awards de melhor novela e reconhecimento em premiações internacionais.

O elenco reúne nomes de peso como Irandhir Santos, Alinne Moraes, Alexandre Nero e José de Abreu, além de uma forte presença de atores nordestinos, que contribuem para a autenticidade da narrativa.

Estratégia multiplataforma da Globo

A exibição de Guerreiros do Sol na TV Globo reforça uma estratégia cada vez mais presente, integrar streaming e televisão aberta. Ao levar um conteúdo já testado para um público mais amplo, a emissora aposta na força da dramaturgia nacional para manter a audiência após o fim de um de seus principais produtos, o Big Brother Brasil.

Com 39 capítulos previstos, a novela inaugura um novo ciclo de visibilidade, ampliando o alcance de uma história que mistura tradição e modernidade.

Guerreiros do Sol estreia no dia 22 de abril, com exibição de segunda a sexta-feira, na faixa das 22h, logo após Três Graças.

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TV/BBB 26/HORÁRIO/SUBSTITUIÇÃO/NOVELA/GUERREIROS DO SOL
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