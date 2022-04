Fora da Casa, Jessi comemora fins das xepas posando com 'pratão'

14ª eliminada do Big Brother Brasil 2022, Jessilane Alves comemorou da forma que mais esperava o seu primeiro dia fora da casa mais vigiada do País: comendo à vontade. De todas as edições do reality, a professora de Biologia foi a integrante que mais tempo passou na Xepa. E para celebrar o fim do perrengue imposto pela produção do programa, ela postou uma foto nas redes sociais em que aparece fazendo uma de suas primeiras refeições à vontade.

Aliás, o primeiro compromisso do dia já incluiu um vistoso café da manhã servido pela produção do programa "Mais Você", no quadro "Café da Manhã com o Eliminado". E as restrições alimentares por conta da Xepa foram um dos assuntos comentados durante o bate-papo com a apresentadora Ana Maria Braga.

Jessilane usou o Stories do Instagram para comemorar o fim dos perrengues da xepa (Reprodução / Instagram)

"Teve uma semana que a gente passou fome, era uma refeição por dia", contou a ex-sister. "Fui dormir várias noites com a barriga roncando e não podia comer", revelou Jessi, ao relembrar a punição sofrida na segunda semana do programa. Em seu perfil no Instagram, a ex-sister posou sorridente diante de prato suculento. "Chega de xepa!", escreveu.

Jessi também recebeu um recado carinhoso de Babu Santana, que participou do "BBB 20" e, até então, era o recordista de tempo na Xepa. "Tava na torcida para você chegar nessa final: você, D.G, Lina, Nat. Você sabe que sou Wakanda forever [...] Fica de consolo a minha coroa da xepa. [...] Vamos marcar de um dia fazer rabada e trocar receitas", enviou o ator, em mensagem entregue no programa "Bate-papo BBB".