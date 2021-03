Fãs querem que Carla volte do quarto secreto incorporando vilã 'Carina Perigosa'; veja memes

Carla Diaz foi a escolhida pelo público para ir para o quarto secreto do "BBB 21". Agora, os fãs não aceitam menos do que que ela volte com o espírito de Carine, sua vilã em "A Força do Querer", novela que atualmente está sendo reprisada pela Globo em horário nobre.

A relação de Carla com Arthur não é bem vista pelo público, que deseja que ela deixe o lado bonzinho e abra o olho diante de seu parceiro, além de ter a mesma atitude com outros brothers da casa.

Então, com uma tela de TV em que a atriz pode acompanhar o que quiser da casa mais vigiada do Brasil, o país só quer que ela encarne a personagem "Carine Perigosa" em seu retorno.

Carla foi eliminada sim pq quem volta AGORA é Carine. #bbb21 pic.twitter.com/w6EyX1koQG — Willian (@euwilllian) March 10, 2021

Tiago: quem sai hoje é você Carla diaz



Tiago: pode entrar Carine



#BBB21 // Rafael Portugal pic.twitter.com/w6cVAWqGfQ — Matheus (@lovxtwd) March 10, 2021

Que a Carla volte com o espírito da Carine perigosa



Que a Carla volte com o espírito da Carine perigosa



Que a Carla volte com o espírito da Carine perigosa



Que a Carla volte com o espírito da Carine perigosa #BBB21 pic.twitter.com/tEBGT5jqdT — luana (@eiluanaferreira) March 10, 2021

circulo de oração:



🕯 🕯

🕯 🕯

CARLA DIAZ

🕯VOLTE COM O ESPIRITO🕯

DA CARINE PERIGOSA

🕯 🕯

🕯 🕯 #BBB21 — alvaro (@alvxaro) March 10, 2021

ESQUEMA É A CARLA CHEGAR LÁ E JÁ METER AS 6 FICHAS NO BAGULHO E VIRAR A NOITE ASSISTINDO A CASA — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) March 10, 2021