Faz média, debocha e decepciona: veja o que Carla já ouviu sobre ela no quarto secreto

Carla Diaz foi a escolhida pelo público para ir para o quarto secreto do "BBB 21". De lá, a sister pode ver o que acontece na casa, mas sem som. Para ouvir os diálogos, ela recebeu seis fichas que lhe dão direito a ouvir duas horas de áudio cada, totalizando 12 horas. Até o momento, Carla já usou duas fichas.

Veja tudo o que Carla Diaz já ouviu sobre ela no quarto secreto do 'BBB':

Fez média, decepcionou amigas e debochada com Arthur

Em uma conversa com Gil, Viih deixou Carla chocada ao dizer que ela fazia média no reality. "Foi aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui que eu sentia da Carlinha que era de fazer média. 'Pra' mim foi tudo sobre isso. E o fazer média dela era fazer média pro bem, porque ela queria não magoar ninguém", disse a influenciadora.

Gil concordou e disse: "Não dá pra fazer média aqui dentro. (...) A gente assume o que faz e sai, ou a gente fica tentando...".

Viih Tube interrompeu e completou a fala do brother: "Se esquivar".

Ela também ficou surpresa ao acompanhar uma conversa entre Thaís, Viih Tube e Sarah. No papo, Thaís falou mal da "eliminada" e Viih disse que ela foi a pessoa que mais a decepcionou. As sisters também comentaram o relacionamento da sister com Arthur.

"Ela era meio debochada com ele", disse Viih. Thaís concordou e falou: "Meio incoerente, confuso". Viih afirmou para Sarah: "A gente não 'tava' louca", e Sarah respondeu: "'Tá' vendo? A gente não 'tava' louca na nossa tese". Carla se espantou: "Chocada. Gente do céu, o que está acontecendo?".

'Carthur' está vivo?

A atriz ouviu uma conversa entre Viih Tube e Arthur, onde a a influenciadora a criticou e Arthur disse que pensou em imunizá-la antes do último paredão. Vitória disse que Carla não se impunha, o que levou a sister a questionar, sozinha, no quarto secreto: "Você se impõe quando, Viih?".

"Quando eu gosto de alguém, quando eu vejo injustiça, eu compro briga", disse Viih a Arthur. "Isso é, e compra errado", comentou a atriz, ao ouvir a fala da colega.

Pouco depois, Carla se derreteu ao ouvir Arthur falar que pensou em usar o poder do anjo para protegê-la no último paredão. "Meu afastamento foi por jogo e pra deixar ela se ajeitar. Se não fosse isso, eu não teria falado 5 minutos antes de ir pra sala 'pro' Projota: 'O que você acha de imunizar a Carla e ir 'pro' paredão junto?'. Eu propus isso pra ele. A gente ficou matutando, matutando. No final das contas, ia bater eu e ele no paredão de novo. A gente tava tentando ver se a gente conseguia dividir", contou Arthur a Viih.

"Mentira que você fez isso? Obrigada, Senhor, eu não tava errada", exclamou Carla, no cômodo.

Camilla volta a especular sobre paredão falso

Após ouvir várias críticas dos brothers, Carla vibrou ao ver Camilla novamente especulando que o paredão da semana poderia ser falso. Quando chegou no quarto secreto, a atriz de Chiquititas exclamou: "Camilla é sensitiva".

"Te falar uma coisa, se o paredão de hoje fosse falso e a Carla voltasse quinta-feira? A cabeça de umas pessoas ia bugar ou não?", questionou Camilla. Fiuk disse que ficaria "bugado" com uma volta da atriz, pois "aconteceram coisas" entre os dois que ele não pode negar. Carla seguiu comemorando, pulando pelo quarto: "Ai, amiga, te amo. Que felicidade, minhas escolhas não estavam erradas. A gente faz com o coração e recebe do coração também"

Hiprocrisia de Projota

Foi assim que Carla reagiu ao ver uma conversa entre Projota, Sarah, Caio e Rodolffo, onde o rapper disse não estar com medo do paredão. "Não 'tá' com medo! O menino ia me dar a imunidade porque sabia que o outro ia votar em mim e você que não deixou. Eu, hein. Depois eu que sou hipócrita. Menos, Pro", disse, sozinha.

Ela ainda chamou os outros membros da conversa de "bando de traíra". "Calma Pro, daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. 'Tá' gostoso, só te falo que 'tá' gostoso. Esses dois que estão aí com você vão votar em você no domingo", disse a sister.