Após eliminação falsa de Carla, Rodolffo comemora: 'Meta cumprida'

O líder Rodolffo comemorou a "eliminação" de Carla Diaz, no "BBB 21", sem saber que o paredão foi falso e que a atriz está no quarto secreto. Sem papas na língua, o sertanejo demonstrou a sua alegria por ter sido o responsável por colocar a sister para "fora" do jogo.

"A meta do líder foi cumprida", disse ele.

Caio concordou e lembrou que, no jogo da discórdia, Tiago Leifert sugeriu que a sister não assumia suas atitudes dentro da casa. "A meta do líder foi cumprida. Ele falou no jogo da discórdia o que eu falei", lembrou o fazendeiro.

"Sim. Tem que assumir as broncas aqui meu compadre. Não pode 'rudiá'", acrescentou Rodolffo.