Carla Diaz é a mais votada no paredão falso e vai para o Quarto Secreto

Carla Diaz é a vencedora do paredão falso nesta terça-feira (9), no "Big Brother Brasil 21". O paredão fake foi disputado entre Arthur, Caio, Carla Diaz e João Luiz. O mais votado pelo público foi a atriz, com 62,40% dos votos, que vai passar os próximos dias em um quarto isolado.

No quarto, ela vai poder assistir o que acontece na casa, mas não vai poder ouvir tudo. Ela poderá ouvir os diálogos quando quiser durante duas horas. No entanto, o benefício só pode ser usado seis vezes durante a estadia, totalizando 12 horas de áudio liberado.

Além do Quarto Secreto, Carla pode vetar o Anjo, isto é, pode escolher vetar a escolha do Castigo do Monstro ou a imunidade. O poder pode ser usado em até duas semanas.

A posição de cada brother influencia nos benefícios ganhados com o paredão falso. O segundo e terceiro lugar, João Luiz e Caio, respectivamente, garantem vaga na prova do Líder da próxima quinta-feira (11). O quarto colocado, Arthur, vai ter o seu voto com peso dois. O voto duplo também terá o prazo de duas semanas.

João Luiz recebeu 28,07% dos votos, Caio recebeu 8,25% e Arthur, 1,28%.