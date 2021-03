Tiago Leifert desmente suspeita de paredão falso no 'BBB 21': 'Está pronto há dias'

Tiago Leifert, apresentador do "Big Brother Brasil 21", utilizou as redes sociais na tarde desta terça-feira (9) para desmentir a fala de Projota, que alegou ter escutado barulho de movimentações estranhas no segundo andar da casa e, consequentemente, "descoberto" o paredão falso da noite desta terça-feira (9).

“O quarto está pronto há muito dias, não tem nenhuma obra sendo feita. É tão longe da casa que se usarem uma britadeira no quartos, eles não vão escutar. Então, relaxa. Eles acham que todo paredão é falso, desde o ano passado, desde o Pyong Lee eles estão achando que o paredão é falso. Não é isso que determina, é o resultado que determina. De novo: não tem nenhuma obra sendo feita, é longe pra caramba e está pronto há dias”, tranquilizou, em uma publicação feita no Instagram.