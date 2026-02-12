Capa Jornal Amazônia
Ex-BBB se torna mãe de santo no Rio de Janeiro; veja quem

Ela compartilhou a conquista nas redes sociais

Ariadna, ex-BBB, se tornou mãe de santo (Reprodução / Instagram @ariadnaarantes)

Ariadna Arantes, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) e influenciadora digital, anunciou que se tornou Iyalorixá, mãe de santo, aos 41 anos, no terreiro Ilê Ogum Narue, localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

A ex-BBB compartilhou a conquista no próprio terreiro, ao lado de seus dois primeiros filhos de santo, que em breve seguirão o mesmo processo. Celebrando o momento, Ariadna destacou a responsabilidade de assumir a importante função religiosa.

A Nova Missão de Ariadna

A influenciadora expressou a responsabilidade e o significado de sua nova jornada religiosa, destacando o processo de amadurecimento e a conexão com os Orixás:

“Ser Iyalorixá é assumir uma missão sagrada, que não nasce da pressa, mas do chamado. É compreender que o amadurecimento da minha fé e do meu amor são bênçãos diretas dos Orixás, lapidações silenciosas que me prepararam para este momento. Nada aqui é acaso. Tudo é fundamento, cuidado e verdade", disse.

Alegria e Responsabilidade com Filhos de Santo

Ariadna também compartilhou a alegria de dar os primeiros passos com seus novos aprendizes, ressaltando o compromisso espiritual:

image Ariadna, ex-BBB, e os novos filhos de santo (Reprodução / Instagram @ariadnaarantes)

“Hoje meu coração transborda alegria por ter dado o primeiro passo nessa caminhada ao lado dos meus dois primeiros filhos. Caminhar com eles é honra, responsabilidade e compromisso espiritual. É ensinar e aprender ao mesmo tempo, com respeito, escuta e axé.”

Gratidão e Respeito à Tradição

A ex-BBB fez questão de agradecer seu mestre e reforçar a importância da hierarquia e do fundamento na religião:

“Minha gratidão profunda ao meu Bàbálórìṣà pelo carinho, pelo amor e, sobretudo, pela paciência em me ensinar os primeiros passos. Nada se inicia fora da presença do zelador, porque é nele que mora o fundamento, a segurança e a continuidade da tradição. Começar certo é respeitar quem veio antes e garantir o amanhã.”

Caminho de Humildade e Fé

Finalizando sua declaração, Ariadna ressaltou a importância de seguir os ritos com paciência e respeito, guiada pelos Orixás:

“Sigo com humildade, passo por passo, sem passar por cima de ninguém, consciente de que o sagrado não admite atropelos. Existe forma, existe tempo e existe hierarquia, e assim foi feito. Que os Orixás sigam me guiando com firmeza, verdade e axé, para que cada passo seja sempre dado com respeito, amor e responsabilidade.”

