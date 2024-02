Enquete UOL BBB: Veja quem deve sair no paredão desta terça-feira (20)

Na noite desta terça-feira (20) Fernanda, Deniziane e Matteus estão na berlinda do nono paredão da temporada e um deles deve deixar o jogo. Saiba quem deve ser o eliminado desta semana, de acordo com a parcial da enquete UOL.

Assim como nas últimas semanas, o voto do público é para eliminar. De acordo com as parciais do site, atualizada às 10h30 horas da manhã de hoje, Fernanda deve ser eliminada da casa com 71,52% dos votos do público UOL.

Enquanto o ex-casal Deniziane e Matteus são os favoritos para seguir no jogo e devem se livrar da berlinda, com 23,45% e 4,32% dos votos na enquete UOL, respectivamente.