BBB 24: Dinâmica do Sincerão desta semana já aconteceu em versão canadense do reality; confira

Na última segunda-feira (19) o Sincerão causou muita movimentação na casa e pelo público na internet. Na dinâmica desta semana cada um dos participantes do quadro tiveram que destruir cartas de familiares e amigos dos brothers, o que levou muitos a caírem no choro. O momento lembrou uma situação similar de jogo que aconteceu na edição de 2014 do Big Brother Canadá.

Tadeu informou que cada um dos participantes do Sincerão teria que destruir a carta direcionada para um colega de confinamento. Depois de justificar a escolha, cada um deveria levar cartas para serem destruídas em um triturador, na frente de todos os participantes. Quem estava dentro da casa também assistiu à destruição das cartas.

Ao final do quadro, apenas Davi, Wanessa Camargo, Deniziane e Fernanda puderam ler as cartas enviadas pela família.

VEJA MAIS

A dinâmica do jogo foi relembrada pelos fãs do programa nas redes sociais com um situação similar que aconteceu no Big Brother Canada 2014. Na ocasião, a participante chamada IKA tinha duas opções: triturar todas as cartas dos familiares dos seu colegas de confinamento em troca de 5 mil dólares ou dar todas as cartas para os brothers da casa.

No entanto, a participante escolheu os 5 mil dólares por achar que seria eliminada no próximo paredão. Na versão canadense do reality, são os colegas de convivência que votam para eliminar, em vez do público. Confira o mommento: