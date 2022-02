DR, articulação de paredão e eliminação: veja o que rolou no BBB ontem, terça-feira (01/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (01/02), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil, que foi marcado por conversas entre os brothers após alfinetadas no Jogo da Discórdia e a eliminação da semana. Veja o que rolou:

VEJA MAIS

Arthur Aguiar e Rodrigo levantam bandeira branca após Jogo da Discórdia

Arthur Aguiar e Rodrigo conversam após o Jogo da Discórdia. (Reprodução / Globo)

Após a discussão intensa e ao vivo no Jogo da Discórdia de segunda-feira, Arthur Aguiar e Rodrigo resolveram passar a madrugada conversando para tentarem se entender. A iniciativa do papo veio do ator, que afirmou não saber se o emparedado iria ser eliminado na terça-feira, mas ainda assim queria levantar uma bandeira branca. "Não quero conversar com você agora, [quero conversar] com calma... Bandeira branca, para que a gente se escute. Até aquele dia que a gente estava conversando no gramado... O que me magoou foi você ter levantado e ter ido embora. E no dia seguinte, você me deu uma carinha de cobra", disse o ex-Rebelde a Rodrigo, que rebateu declarando não ter dado o emoji de cobra naquele momento, mas deu em outro dia. "Fiquei chateado com os dois movimentos: você ter levantado e de você ter me dado cobra", apontou Arthur.

Eliezer aconselha Naiara Azevedo a se posicionar

A dinâmica feita por Tadeu Schmidt foi palco para outra conversa na madrugada, agora por parte de Eliezer e Naiara Azevedo. No diálogo, o designer declarou que a sertaneja precisa se posicionar mais no jogo, já que ela foi considerada por muitos brothers como alguém que não quer se comprometer. Eliezer apontou que por ser muito empática, Naiara acaba se prejudicando, mas que em algum momento ela vai precisar fazer alguma escolha. "E eu não acho que o 'se comprometer' está ligado a escolher um grupo. Até porque, atualmente, eu ainda não vejo a casa como grupos. Eu vejo a casa como pessoas que têm prioridades. Mas, tem que se comprometer na hora de se afirmar, em outros aspectos", diz ele. Apesar da conversa com o brother, Naiara Azevedo afirmou para Jade Picon que não quer escolher nenhum grupo.

DR entre Douglas Silva e Rodrigo marca a tarde dos brothers

Douglas Silva tem DR com Rodrigo. (Reprodução / Globo)

Douglas Silva resolveu chamar Rodrigo para conversar sobre os seus conflitos na parte externa da casa mais vigiada do Brasil. No papo, o gerente comercial afirmou que o comportamento do ator não foi agressivo e nem o ofendeu, que ele apenas foi verdadeiro durante a dinâmica do jogo. Mesmo assim, Douglas rebateu afirmando que não tinha nada contra Rodrigo, mas que se incomodava com a sua maneira de jogar, pois lhe remetia a um jeito agressivo e opressor, como se quisesse intimidar quem não aceitava sua opinião. Rodrigo explicou que enxerga Douglas como uma pessoa forte dentro da casa. "Eu tenho que olhar você como um grande rival. Como eu cheguei na festa: 'A gente vai se rivalizar aqui. Prometo ser leal e justo com você”, comentou ele.

Sisters do quarto lollipop articulam novos votos

Na tarde de tarde-feira, Douglas Silva também foi o assunto entre Laís, Maria e Eslovênia no quarto Lollipop, com a estudante de marketing chegando a declarar que, caso o grupo se virasse contra o ator, ele estaria no paredão. "E no grupo [de meninos] ele é o primeiro que eu votaria", diz ela. Ainda na conversa, Maria revelou que apesar de ter outra pessoa para indicar caso fosse líder, atualmente ele indicaria o Arthur Aguiar. "Agora eu coloco o Arthur no Paredão, sem dúvida alguma”. Se acontecer de eu pegar a liderança, eu coloco o Arthur, e eu acho que se fosse todo mundo no DG fica mais fácil da gente ficar mais tranquilas", articulou.

Tiago Abravanel aponto veto na prova do líder

Bárbara conversa com Tiago Abravanel sobre veto do líder. (Reprodução / Globo)

Já articulando um possível paredão, Tiago revelou para Bárbara suas opções de veto na prova do líder, que ocorre na quinta-feira. "Se for 4, estou ferrado. Mas já sei quem", diz o artista ao responder a pergunta da miss, que insistiu em saber quem será suas opções. "Tu", rebateu ele, completando sem seguida. "Você já foi minha opção de veto... Agora não veto de jeito nenhum, pelo menos não por enquanto!".

Rodrigo é eliminado com 48,45% de votos

O gerente comercial Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 2022, com 48,45% dos votos, após encarar um paredão contra Jessilane (25,45%) e Natália (26,1%).

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos, de OLiberal.com)