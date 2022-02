É Covid? participante do BBB 22 está sendo monitorado; saiba quem é

Nos últimos dias, o público tem acompanhado com preocupação as tosses de alguns participantes do Big Brother Brasil, BBB22. Bárbara, Jessilane e Douglas Souza já tiveram algumas crises dentro do reality, mas é o cearense Vyni quem está sendo monitorado pela equipe médica da casa mais vigiada do Brasil.

Segundo o site Diário do Nordeste, as tosse começaram nas últimas 48h. Ontem, durante o Jogo da Discórdia, o Vyni era um dos mais afetados. Em nota, a TV Globo afirmou ao portal que o participante foi examinado, medicado e está bem.

"Mais uma vez, relembramos que todos os participantes estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia. Desde o início, agimos com muita transparência quando existe qualquer questão relacionada ao Coronavírus. E seguiremos assim", diz o comunicado da emissora.

Brother positivado

O primeiro eliminado do BBB22, Luciano Estevan, testou positivo para o novo coronavírus, no dia 28 de janeiro. No dia 26, ele estava convivendo com os participantes da edição. A apresentadora Ana Clara foi quem informou sobre a situação do ex-BBB, no programa "Fora da Casa BBB". Ele seria um dos entrevistados.

A TV Globo realiza diariamente testes para participantes de entrevistas e que terão contato com funcionários.



