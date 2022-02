Tiago Abravanel vira piada ao tentar explicar o significado de 'Big Brother'; entenda

O nome de George Orwell, autor do clássico da ficção científica "1984" foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 1º, por um motivo um tanto inusitado: pelo visto, Tiago Abravanel deu um novo significado à obra o autor, no "BBB 22".

Em uma conversa com Laís e Rodrigo, Abravanel explicava o motivo do reality show se chamar "Big Brother Brasil" - mas o conceito do participante logo virou piada na internet.

"Isso aqui é um jogo de relacionamento. Não é à toa que o programa se chama Big Brother: quem você vai escolher pra ser o grande irmão? Quem você escolhe? Quem é esse cara que você quer que seja o grande irmão? Que erra, que acerta, se machuca, que chora, que vive, briga, luta, dá o sangue...", disse Tiago.

Veja algumas reações:

De onde vem o nome do "Big Brother Brasil"

O reality show que faz sucesso no Brasil desde 2002 foi construído a partir de um formato criado pela produtora holandesa Endemol, e tem seu nome inspirado no livro "1984", clássico da ficção científica do escritor britânico George Orwell, publicado em 1949. Big Brother ou O Grande Irmão é um dos personagens da história, um líder supremo que controla toda a população.

O livro é considerado uma obra magistral, que impõe uma poderosa reflexão ficcional sobre a essência nefasta de qualquer forma de poder totalitário. Na narrativa, Winston, o herói de 1984, vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho.

Ninguém escapa à vigilância do Grande Irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito, além de vazio de sentido histórico. Essa vigilância é feita em todos os cantos públicos e privados por meio das “teletelas”, uma espécie de câmera capaz de monitorar, gravar e espionar a intimidade de toda a sociedade - assim como acontece no reality "Big Brother Brasil", daí a referência a figura que comanda todo esse regime: o Grande Irmão.