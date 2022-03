Discussão, término e Jogo da Discórdia: veja o que aconteceu no BBB ontem, segunda-feira (07/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (07/03), um dia cheio de conflitos e tensões da 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por muita discussão durante as acusações do Jogo da Discórdia e término de um dos casais. Veja o que aconteceu.

Linn da Quebrada desabafa sobre Gustavo e se diz incomodada com Lucas

Lina desabafando sobre os brothers. (Reprodução / Globo)

Em uma pequena reunião com Eslovênia, Vinicius, Laís e Jessilane, Linn da Quebrada aproveitou o momento para desabafar sobre Gustavo e relatar que desde a chegada do brother ao programa, várias situações estão lhe deixando incomodada. No papo, ela pontuou que o curitibano se acha o grande movimentador do jogo. "Não adianta vocês ouvirem o Gustavo bater no peito toda vez e falar que foi o grande movimentador, para desviar votos na Natália e vocês todos ficarem quietos deixando que isso seja a visão do jogo. Porque esse cara é muito petulante: 'essa é a maior votação da história dessa edição até agora', 'ah, que eu movimentei o jogo'. Então, ele está fazendo tudo aqui dentro e a gente só está figurando para o que está acontecendo com ele", detalhou ela. Ainda na conversa, a cantora desabafou sobre Lucas e revelou que o brother está perdendo espaço no seu ciclo de amizade, e que a relação dos dois está voltando a ser supérflua. "Eu sinto até que é uma relação que eu entrego muito, mas não vejo receber tanto assim, pelo menos nesses últimos dias".

Eslovênia se irrita com Lucas no jogo

Mesmo vivendo um affair com Lucas no reality, Eslovênia se mostrou incomodada com o "namorado" na madrugada de domingo e revelou que prefere dormir no chão do que ao lado do estudante de medicina. "Não, não estou com raiva, mas está me incomodando muito. Estou enxergando ele no jogo uma coisa que eu não admiro. Como pessoa, não, mas como jogador está me deixando agoniada", desabafou a miss para Natália e Eliezer. Mais tarde, na cozinha da Xepa, ela detalhou que o brother não se posiciona mesmo quando não concorda com alguma situação do quarto grunge. Ela aproveitou para ressaltar que vai tentar abrir o olho do participante, mas que atualmente está com "ranço".

Jessilane alerta Natália sobre Eliezer

Natália conversando com Jessilane sobre Eliezer. (Reprodução / Globo)

Jessilane resolveu tentar alertar Natália sobre seu affair, Eliezer. No papo, ela confessou que não enxerga as atitudes do brother com bons olhos, mas o que importava era como a sister se sentia no relacionamento. Mais tarde, Natália desabafou para a bióloga e Linn da Quebrada que está sentindo como se realmente tivesse errado, pois havia dado sua palavra para Gustavo, mas acabou votando no brother. O papo sobre o relacionamento dos dois continuou na manhã de segunda-feira, agora com Laís, Lina, Jessilane e Vinicius tentando aconselhar Eliezer a entender o que realmente quer com Natália, pois certas coisas podem ser mal vistas. "Eu tinha medo de magoá-la. O tempo todo foi medo de magoá-la. Nossas conversas eram sobre isso. Então, eu era super travado. Porque não sabia como ela me colocava. Em qual patamar, o que ela queria. E ontem, pela primeira vez, a gente foi muito claro", se defendeu o design sobre o romance e suas atitudes.

Gustavo resolve se afastar de Laís

Outro casal que está com o relacionamento conturbado desde a formação do paredão é Laís e Gustavo. Isso porque, antes da votação, Gustavo pediu para Laís votar em Eliezer, para tentar salvá-lo da berlinda, mas a sister não seguiu o pedido do affair e resolveu votar em Natália. Gustavo acabou indo parar no paredão, mas se salvou na prova bate-volta. Os dois sentaram na área externa da casa para conversar sobre a situação e relembrarem conversas antigas de combinação de votos, mas o curitibano se mostrou muito magoado com a ficante, pois percebeu que não era prioridade para a médica. Laís tentou se justificar sobre o voto e disse já ter um vinculo muito grande com o quarto Lollipop e que seria incoerente votar em Eliezer naquele momento. "Eu entendo seus motivos de não ter votado no Eli e respeito. Mas você tem que entender os meus motivos de estar magoado. Porque até a Natália, que prometeu não votar em mim duas horas antes da votação, bateu um negócio", desabafou o curitibano.

Ele continuou afirmando que não foi para o programa para fazer amigos e não iria botar seus sentimentos acima do jogo, mas com Laís estava botando, por isso era melhor se afastar. "Com você eu esperava botar o sentimento acima do jogo. E eu vi que isso vai me magoar. Então, prefiro voltar para o raciocínio que eu tinha antes. Não colocar sentimento em cima de jogo em momento algum", relatou ele, pedindo para se afastar da sister.

Jogo da Discórdia: Arthur Aguiar e Jade Picon trocam acusações

Arthur Aguiar e Jade Picon no Jogo da Discórdia. (Reprodução / Globo)

A dinâmica do Jogo da Discórdia da semana botou ainda mais fogo no parquinho na rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon. Na atividade, os participantes precisavam apontar quem era mais incoerente no jogo. A discussão mais acalorada foi entre Arthur Aguiar e Jade, onde ambos trocaram acusação de serem incoerentes. Na justificativa do brother, ele ressaltou que a influenciadora não seguia com as suas palavras e, por isso, era incoerente no jogo. Por sua vez, a sister rebateu avisando que ambos teriam a resposta com o resultado do paredão.

Jade também apontou Arthur como incoerente e disse que o brother não teve coerência nas suas escolhas, pois os dois têm um desafeto no reality e mesmo assim, o brother não botou a sister no monstro ou indicou ao paredão quando teve a oportunidade. Gustavo também resolveu detalhar a incoerência de Jade Picon no Jogo da Discórdia e ressaltou o polêmico discurso da sister para permanecer na casa. Na ocasião, ele afirmou que se sentiu incomodado pois os 30 segundo foram os mais apelativos do programa. "Naquele momento você foi apelativa, não sei se foi desespero ou o que", pontuou.

Além de Jade e Arthur Aguiar, outro que foi bastante citado como incoerente foi Eliezer, principalmente pelo fato do designer ter mudado seu comportamento após pedir para Natália votar em Gustavo no paredão. Veja como ficou:

Eliezer - Lucas Lucas - Eliezer Eslovênia - Gustavo Paulo André - Jessilane Laís - Arthur Jade - Arthur Arthur - Jade Gustavo - Jade Jessilane - Eliezer Natália - Lucas Pedro Scooby - Eliezer Douglas Silva - Eliezer Linn da Quebrada - Douglas Silva Vinicius - Douglas Silva

