Confira quanto custa um patrocínio na 22ª edição do Big Brother Brasil

Com o enorme sucesso das últimas edições do Big Brother Brasil, da Rede Globo, muitas marcas enxergam no reality uma forma de se promover e ganhar ainda mais relevância entre o público. Por isso, confira quanto custa um patrocínio na 22ª edição do programa.

Qual o patrocínio mais caro do BBB 22?

A cota máxima do patrocínio da 22ª do Big Brother Brasil é de R$ 91,9 milhões. Confira as três marcas que desembolsaram o valor para aparecer no reality:

Americanas Avon Picpay

Qual o valor mais acessível de patrocínio do BBB 22?

Segundo informações, as cotas mais acessíveis são divididas em 'camarote' e 'brother', veja:

Camarote: R$ 69,4 milhões

Seara Amstel C&A P&G

​Brother: R$ 11,8 milhões

Above Engov Quinto Andar Mc Donalds

Quanto custa patrocinar uma das provas ou fazer uma ação avulsa?

Durante os três meses de reality, os patrocinados também podem apoiar provas de liderança, imunidade ou até uma dinâmica avulsa. A estimativa é que o programa fature, ao todo, R$600 milhões com as ações. Veja as marcas que aderiram ao patrocínio avulso:

Coca-cola 99 Doriana Fiat

Quanto custa aparecer em um intervalo do BBB 22?

Para cada 30 segundos de intervalo comercial a marca precisa pagar cerca de R$ 500 mil para o reality.

Quanto o BBB 22 rende em dinheiro para a Globo?

A estimativa é que a emissora fature cerca de R$ 1 bilhão com a nova edição do programa.