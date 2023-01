Confira o antes e depois de Bruna Griphao, do BBB 23, com procedimentos estéticos

Depois que a atriz Bruna Griphao foi anunciada no BBB 23, na última quinta-feira (13), internautas perceberam a transformação estética que a loira realizou nos últimos anos. Com algumas participações em novelas, como “Nos Tempos do Imperador”, a artista tinha boca, nariz e várias outras partes do corpo bem diferentes do visual atual.

Especialistas indicam os procedimentos realizados e média de preço para executar. Confira o antes e depois da integrante da equipe Camarote do reality.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB retrata identificação e representatividade]]



De acordo com especialistas, entrevistado pela coluna do Léo Dias, a loira fez:

Preenchimento da região do malar;

Rinoplastia;

Preenchimento labial.

Quanto deve ter custado o procedimento estético?

O custo médio do procedimento estético deve ter ficar em torno de R$ 20 mil, segundo especialista.

“Na minha opinião, a atriz mudou muito o visual, mas está bem natural, exaltando a beleza que já é bem grande. Está linda. O valor para todos esses procedimentos pode variar de profissional, para profissional e, também do que ela realmente tenha feito. Acredito que tenha gastado em torno de 20 mil ou mais”, disse Dr. Thiago Marra, referência na área de cirurgia plástica.

Uma segunda consultora, Dra. Gabriela Nicolellis, dentista especializada em estética, percebeu outros detalhes:

Reconstrução capilar frontal;

Rinoplastia e preenchimento na mandíbula e na boca;

Aplicação de botox na testa.